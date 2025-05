Cinco años después de la muerte de George Floyd prosigue la lucha por la justicia racial

Por Kat Stafford, Bianca Flowers y Evan Garcia

25 mayo (Reuters) - Shareeduh McGee lucha por mantener viva la memoria de su primo George Floyd.

Millones de personas salieron a las calles en todo el mundo para protestar por la muerte a manos de la policía de Floyd, un hombre negro de Mineápolis que alertó que no podía respirar, poco antes de morir después de que un agente se arrodilló sobre su cuello durante varios minutos en mayo de 2020.

Su petición se convirtió en un grito de guerra para el movimiento de protesta, que exigía responsabilidades policiales y justicia racial. Las empresas prometieron importantes sumas de dinero para abordar la discriminación sistémica. Y las conversaciones sobre el racismo estructural pasaron a primer plano.

Sin embargo, exactamente cinco años después de la muerte de Floyd, el país ha experimentado un drástico retroceso en el apoyo a los esfuerzos en favor de la equidad racial.

Los compromisos contraídos por las empresas y el gobierno se han reducido o eliminado. Las políticas y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) están en el punto de mira del Gobierno del presidente Donald Trump. Algunos de estos retrocesos son anteriores a su regreso al Despacho Oval.

La muerte de Floyd "fue un sacrificio supremo, y creo que si no se crean oportunidades para que la gente aprenda de ello, si no se producen cambios debido a esa enorme pérdida, entonces su muerte fue en vano", dijo McGee en un acto celebrado el jueves en Houston para conmemorar la vida de Floyd.

Añadió que está decepcionada pero no sorprendida por los retrocesos y la decisión del Departamento de Justicia de abandonar la supervisión impulsada por Floyd y las muertes de otros estadounidenses negros a manos de la policía.

Los defensores de la justicia racial afirman que, a pesar de la falta de reformas significativas, la lucha por la justicia racial ha continuado en todo el país. Pero reconocen que el camino que queda por recorrer es arduo, y lo caracterizan como una intensa reacción contra los esfuerzos por la diversidad y los derechos civiles.

"Muchos en todo el país se dieron cuenta de que este asesinato abierto no sólo era atroz, sino que cerraba el círculo de la cuestión del trato a los negros, en particular a los varones negros, en este país", afirmó Derrick Johnson, presidente de la NAACP. "Pero la otra cara de esa historia es que hay una desafortunada fatiga en este país".

Los expertos afirman que los periodos de reacción violenta no son nuevos.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, incluso después del movimiento por los derechos civiles, la nación ha experimentado periodos de "fatiga racial" o resentimiento tras los avances logrados para garantizar los derechos de los grupos marginados. Una encuesta realizada el 7 de mayo por el Pew Research Center reveló que el 72% de los adultos en 2025 afirmaron que la atención prestada a la desigualdad racial no condujo a cambios que ayudaran a los estadounidenses de raza negra. También reveló que el 67% de los estadounidenses de raza negra dudaba de que el país pudiera alcanzar algún día la igualdad racial. "En los últimos cinco años ha aumentado el escepticismo", afirma Juliana Horowitz, coautora del informe y directora asociada de investigación de Pew Research. "Es un cambio muy considerable". DEBATE EN AMÉRICA CORPORATIVA Los estadounidenses siguen divididos sobre la importancia de que las empresas hagan declaraciones sobre política o asuntos sociales, según el informe de Pew, después de que varias empresas hayan desechado por completo sus planes de DEI o hayan seguido apoyándolos discretamente. El reverendo Al Sharpton, que pronunció el panegírico fúnebre de Floyd y celebrará el aniversario con su familia el domingo en Houston, está planeando una gran marcha en agosto en Wall Street. "Podemos hacer que el sector privado rinda cuentas porque no puede permitirse la retirada de nuestros dólares", declaró Sharpton, fundador de National Action Network, que se ha reunido con varios directores ejecutivos de empresas para instarles a dar marcha atrás en sus recortes de la DEI o a mantener sus políticas. Los defensores de los derechos civiles han pedido a las empresas que aumenten la representación de las minorías en los puestos directivos e inviertan en las comunidades más desfavorecidas. Kevin McGary, conservador y fundador de la organización sin ánimo de lucro Every Black Life Matters, con sede en Texas, afirmó que, tras la muerte de Floyd, algunas empresas se vieron presionadas para comprometerse a fomentar la equidad en las prácticas de contratación. Aunque los defensores de los derechos civiles afirman que la DEI garantiza que los candidatos de minorías cualificados tengan las mismas oportunidades, McGary y otros críticos han caracterizado los esfuerzos como no basados en el mérito, "todo el mundo debería ser presionado para tener un nivel excelente", dijo. MOVIMIENTO "EN UNA ENCRUCIJADA" Algunos han cuestionado el impacto de las protestas de Black Lives Matter ante la falta de reformas radicales. Pero los expertos dijeron a Reuters que el movimiento cambió la conversación nacional y la narrativa. El presidente de la Liga Urbana Nacional, Marc Morial, señaló que bajo la administración del expresidente Joe Biden se condenó a varios agentes y se iniciaron 12 investigaciones sobre abusos de los derechos civiles en los departamentos de policía. Sin embargo, la administración de Biden no consiguió ningún acuerdo vinculante antes de dejar el cargo. "Este progreso, que era importante, pero no el que hubiéramos deseado, se ve ahora aún más amenazado", declaró Morial. "Necesitamos que alcaldes, concejales, legislaturas estatales y funcionarios de los gobiernos locales recojan el testigo de la reforma policial". La fundadora de BLM Grassroots, Melina Abdullah, afirmó que el movimiento se encuentra "en una encrucijada", pero dijo que su estrategia se ha desplazado hacia los esfuerzos políticos a nivel estatal -incluyendo presionar para que se financien los servicios de salud mental y los derechos de las personas trans negras-, donde el impacto puede ser más agudo. "Estamos diciendo que es hora de redoblar nuestros esfuerzos", afirmó Abdullah. El Movement for Black Lives, una red nacional de más de 100 organizaciones, afirmó que su misión no ha cambiado. "Los negros siempre hemos sido una especie de canario en la mina de carbón, y siempre hemos estado a la vanguardia de la denuncia de estos sistemas opresivos", afirmó Amara Enyia, coejecutiva de M4BL. "Eso no empezó en 2020 y no ha cambiado en los últimos cinco años". (Reporte de Kat Stafford; reporte adicional de Deborah Lutterbeck; Editado en Español por Ricardo Figueroa)