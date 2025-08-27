Cinco claves sobre Guyana

Guyana, el único país de habla inglesa de América del Sur, celebra elecciones generales el lunes 1 de septiembre, unos comicios marcados por las tensiones con Venezuela y la gestión de las inmensas reservas de petróleo.

El único país de habla inglesa de Sudamérica

Esta antigua colonia británica, cuya capital es Georgetown, es un país independiente desde 1966. Es el único país de Sudamérica de habla inglesa y es miembro de la Commonwealth.

Este territorio fue colonizado primero por Países Bajos y fue cedido a Reino Unido en el siglo XIX. Tras la abolición de la esclavitud, los británicos llevaron a personas de la India para trabajar en las plantaciones de caña.

La población de más de 800.000 habitantes sigue en la actualidad muy dividida según su origen, con marcadas diferencias entre las comunidades de antepasados indios, africanos o indígenas.

El presidente Irfaan Ali, cuya formación, el Partido Popular Progresista, es apoyado principalmente por la comunidad india, es candidato a la reelección.

En 2020, la comisión electoral tardó cinco meses en proclamarlo ganador, después de que la coalición del gobierno saliente también reivindicara su victoria.

Riquezas petroleras, población pobre

Desde 2015 el gigante estadounidense ExxonMobil ha descubierto enormes reservas de petróleo (estimadas en más de 11.000 millones de barriles) en Guyana.

El país posee las reservas per cápita más altas del mundo, actualmente produce 650.000 barriles de petróleo diarios y se espera que su producción se duplique de aquí a 2030.

Gracias a esta bonanza, Guyana muestra uno de los crecimientos económicos más rápidos del mundo, estimado, según las estadísticas nacionales, en un 43,6% en 2024.

Faltan cifras recientes para medir el impacto de esta industria en términos de reducción de la pobreza. Pero según el Banco Mundial la proporción de la población que vive con menos de US$5,50 al día pasó del 60,9% en 2006 al 48,4% en 2019.

Conflicto territorial con Venezuela

Venezuela reclama desde hace mucho tiempo el Esequibo, una vasta región de 160.000 km2 que representa dos tercios del territorio de Guyana.

Este antiguo conflicto territorial se ha reavivado por los descubrimientos petroleros de los últimos años en esta región.

Guyana considera que las fronteras con Venezuela se establecieron en 1899, durante la época colonial británica, y Venezuela sostiene que la verdadera frontera es la de 1777, que data de la colonización española.

En mayo Venezuela eligió simbólicamente un gobernador y otros representantes para esta zona en disputa, completamente administrada por Guyana.

Descendientes de propietarios de esclavos pidieron perdón

John Gladstone, padre del ex primer ministro británico del siglo XIX, William Gladstone, fue uno de los grandes propietarios de esclavos en Guyana.

Sus descendientes realizaron una ceremonia en agosto de 2023 en Georgetown para pedir perdón por el "crimen contra la humanidad" cometido por su ancestro.

Pero un grupo de manifestantes descendientes de esclavos africanos sostuvieron carteles en rechazo a las disculpas y exigieron reparaciones.

Tragedia en "Jonestown"

Más de 900 seguidores de la secta el "Templo del Pueblo" de Jim Jones perecieron el 18 de noviembre de 1978 en plena selva de Guyana, en "Jonestown", en uno de los suicidios colectivos más grandes de la Historia.

El día anterior, el gurú estadounidense había ordenado el asesinato de un miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, Leo Ryan, quien había ido a "Jonestown" a investigar a la secta a pedidos de familiares de los adeptos, en su mayoría afroamericanos pobres que habían partido de California.

Luego el "reverendo" persuadió a sus seguidores a tomar voluntariamente una bebida con veneno. Quienes intentaron huir fueron atrapados y obligados a tomar el veneno o asesinados a tiros. Jones fue hallado con una bala en la cabeza y nunca se supo si se suicidó o si alguien lo mató.