Cinco detenidos en Alemania por exportación ilegal a empresas de armamento rusas

Cinco personas sospechosas de exportar clandestinamente bienes a Rusia, especialmente a 20 empresas de armamento, por un valor aproximado de 30.000.000 de euros (US$35.000.000), fueron detenidas, anunció el lunes la fiscalía federal alemana.

Los cinco alemanes, dos de los cuales también con nacionalidad rusa, son acusados de haber utilizado una empresa en la ciudad portuaria de Lübeck para organizar en los últimos años 16.000 envíos a Rusia, país bajo sanciones desde la invasión en 2022 de Ucrania, informó en un comunicado.

La investigación incluyó allanamientos a otros lugares y fue realizada por agentes aduaneros en cooperación con los servicios exteriores de inteligencia alemanes BND.

Los fiscales indicaron que la red de suministro "era operada presuntamente por agencias estatales rusas" y entre los receptores hay "al menos 24 compañías rusas de armamento".

Entre los detenidos figura el director general de la compañía, parcialmente identificado como el ruso-germano Nikita S.

"Desde al menos el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, él y otros acusados utilizaron la compañía en numerosas ocasiones para suministrar elementos a la industria rusa", indicaron los fiscales.

"Para ocultar las transacciones, los acusados utilizaron al menos otra empresa fantasma en Lübeck, clientes falsos dentro y fuera de la Unión Europea, y una empresa rusa como receptora, en la que Nikita S. también ostenta una posición de responsabilidad", indicó el comunicado.

"El objetivo de esta operación era eludir" las sanciones europeas, añadieron los fiscales, sin detallar qué elementos fueron exportados ilegalmente.

Los otros sospechosos detenidos fueron identificados como el germano-ucraniano Artem I. y los alemanes Boris M. y Eugen R.

También fue detenido el germano-ruso Daniel A.

Se acusa a todos ellos de pertenecer "a una organización criminal involucrada en negocios de exportación que violan la Ley de comercio exterior y pagos", señaló.

Los acusados comparecerán el martes ante un juez de investigación de la Corte federal de Justicia que emitirá órdenes de arresto contra cuatro de los sospechosos y decidirá si mantiene en prisión preventiva a Daniel A.

Las autoridades también llevan a cabo investigaciones en Fránkfurt, Nuremberg y otras localidades.