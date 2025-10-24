Cinco heridos en un ataque con drones en la región de Moscú, según el gobernador

MOSCÚ, 24 oct (Reuters) - Cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas como consecuencia de un ataque con dron en la región de Moscú, informó el viernes el gobernador Andréi Vorobiov.

Un avión no tripulado se estrelló contra un apartamento en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros del centro de Moscú. Cuatro personas fueron hospitalizadas, añadió Vorobiov.

Las unidades de defensa aérea rusas interceptaron y destruyeron 111 drones ucranianos sobre regiones rusas durante la noche, incluido uno sobre la región de Moscú, informó el Ministerio de Defensa.

