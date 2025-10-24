Cinco heridos en un ataque con drones en la región de Moscú, según el gobernador
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MOSCÚ, 24 oct (Reuters) - Cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas como consecuencia de un ataque con dron en la región de Moscú, informó el viernes el gobernador Andréi Vorobiov.
Un avión no tripulado se estrelló contra un apartamento en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros del centro de Moscú. Cuatro personas fueron hospitalizadas, añadió Vorobiov.
Las unidades de defensa aérea rusas interceptaron y destruyeron 111 drones ucranianos sobre regiones rusas durante la noche, incluido uno sobre la región de Moscú, informó el Ministerio de Defensa.
(Información de Reuters; edición de Mark Trevelyan; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Rusia
Más leídas
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
- 4
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano