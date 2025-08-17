Cinco impulsadas de Jordan Westburg impulsan a los Orioles en paliza 12-0 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Jordan Westburg conectó un jonrón de tres carreras entre cuatro hits con un récord personal de cinco carreras impulsadas y Dean Kremer lanzó siete entradas impecables el domingo para dar a los Orioles de Baltimore una victoria de 12-0 sobre los Astros de Houston.

Kremer (9-9) permitió solo tres sencillos y ponchó a siete. Grant Wolfram y Corbin Martin completaron el juego de seis hits.

Westburg conectó un batazo al campo opuesto hacia el centro-derecha contra Shawn Dubin en el quinto para poner el marcador 5-0. Añadió sencillos impulsadores en el séptimo y octavo. Sus cuatro hits igualaron un récord personal.

El abridor de Houston, Cristian Javier (1-1), salió con una enfermedad después de permitir una carrera en tres entradas. Los Astros utilizaron cinco relevistas antes de que el jardinero Chas McCormick lanzara una novena entrada sin carreras en su segunda aparición como lanzador esta semana.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con dos producidas.

Por los Astros, el boricua Carlos Correa de 3-1. El mexicano Ramón Urías de 1-1. El venezolano Jose Altuve de 3-1. El dominicano Yainer Diaz de 4-2. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.