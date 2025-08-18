Cinco incendios siguen activos en Portugal, que prolonga la alerta hasta el martes

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Portugal ha amanecido este lunes con cinco incendios forestales activos y vigila con especial preocupación el fuego que sigue calcinando la zona de Covillana, en el distrito de Castelo Branco, donde más de 1000 efectivos de Bomberos trabajan sobre el terreno. El Gobierno de Luís Montenegro anunció el domingo por la noche una prórroga adicional de 48 horas de la situación generalizada de alerta, en vista de que la ola de incendios que comenzó a principios de agosto no cesa.

Más de 80 concejos de área del norte, del centro y del Algarve, en el sur, permanecen en situación de máximo riesgo y los servicios de extinción trabajan a contrarreloj para contener una emergencia que ha calcinado decenas de miles de hectáreas en cuestión de días. Desde principios de año, ya han ardido más de 185.000 hectáreas, más que en todo 2024.

Un responsable de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANPEC), Miguel Oliveira, ha indicado que el fuego de Covillana es el que más medios mantiene movilizados, con unos 1100 efectivos y casi 370 medios terrestres, informa la agencia de noticias Lusa. El Ayuntamiento ha emitido este lunes una nueva alerta a la población local en la que avisa de que el fuego sigue "fuera de control".

Al balance de estragos provocados por los incendios en los montes lusos se ha sumado en las últimas horas el fallecimiento de un bombero que se dirigía el domingo a combatir un incendio. El vehículo en el que viajaban se despeñó por un barranco, lo que dejó además otros cuatro heridos, uno de ellos de carácter grave.