Cinco jóvenes mueren en un incendio de un edificio de apartamentos en Cataluña

MADRID, 17 feb (Reuters) - Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas leves en un incendio en un edificio de apartamentos en Cataluña, en el noreste de España, según informaron los bomberos regionales a última hora del lunes.

Según la agencia de noticias española EFE, que cita fuentes del departamento de bomberos, las autoridades creen que todos los fallecidos eran jóvenes, y algunos podrían ser menores de edad.

El incendio se produjo en un trastero de un edificio de cinco plantas en Manlleu, una localidad de 21.000 habitantes situada en la comarca de Osona, al norte de Barcelona, según informaron los bomberos en un comunicado.

Por razones aún desconocidas, las víctimas no pudieron escapar del añadieron. Los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, han abierto una investigación sobre la causa del incendio.

La identificación de las víctimas se completará a lo largo de la mañana del martes, ya que algunos de los cadáveres quedaron carbonizados. (Información de David Latona; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)