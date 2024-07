Cinco Juegos, tres medallas y la ilusión inagotable de Maialen Chourraut

La veterana palista española Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en canotaje eslalon, disputará a partir de este sábado sus quintos Juegos Olímpicos en París, una cita a la que llega manteniendo intacta la "ilusión" que la ha traído hasta aquí.

Hace ya 16 años desde la primera participación de Chourraut en unos Juegos, cuando en Pekín-2008 quedó fuera del 'Top 10' en kayak individual (K1). Pero desde Londres-2012, la vasca ha logrado catar medalla en sus siguientes tres aventuras olímpicas.

En la capital británica subió al último escalón del cajón, con una medalla de bronce, en Rio-2016 tocó el cielo con la medalla de oro y cinco años después se hizo con la plata en Tokio.

Después de la cita olímpica nipona la palista de Lasarte se planteó su futuro, un proceso de reflexión que no fue demasiado largo.

"Después de Tokio no sabía si continuar o retirarme, pero enseguida me di cuenta de que quería continuar, que quería probar el kayacrós", declaró el martes en rueda de prensa.

La inclusión en el programa olímpico de esta nueva modalidad (KX1) ha sido clave para la continuidad deportiva de Chourraut en un ciclo olímpico "bonito e intenso", de solo tres años por el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio tras la pandemia de Covid-19.

- Veterana entre debutantes

En una rueda de prensa en la que comparecieron los cinco miembros del equipo español de canotaje en eslalon, Chourraut asumió sonriente la labor de veterana a sus 41 años, rodeada de debutantes en Juegos Olímpicos.

"Es un equipo joven pero que lleva muchos años compitiendo y sacando grandes resultados, tienen un gran potencial. Saben cómo actuar, es una gozada compartir estos Juegos con ellos", declaró rodeada de Miren Lazkano, Manuel Ochoa, Pau Echaniz y Miquel Travé.

Chourraut, inscrita tanto en las pruebas de kayak individual (K1) como de kayacrós (KX1), entrará en liza este sábado (14h00 GMT) y de alcanzar la final, podría luchar por una nueva medalla en su categoría predilecta el domingo (15h45 GMT), aunque prefiere no ponerse preseas como objetivo y centrarse en su actuación individual.

- Opción en el kayacrós -

"Yo no busco un resultado numérico, voy a buscar mi mejor versión. Si no consigo rendir como a mí me gustaría, habría sido una pena", declaró.

Más allá de K1, la vasca tiene el punto de mira en el kayacrós, competición que arranca el 2 de agosto (14h40 GMT) y a la que llega con "ilusión".

En esta modalidad ha logrado acabar en el 'Top 10 en los dos últimos Mundiales, cayendo en cuartos de final en 2022 (9ª) pero alcanzando las semifinales en 2023 (6ª).

"Estoy muy orgullosa de mí misma, he sido capaz de adaptarme al formato de navegación de hoy en día, a ir aprendiendo a remar en kayacrós y sigo peleando a veces con las mejores", declaró con la sonrisa de quien mantiene viva la ilusión por su deporte.

Dam/mcd

AFP