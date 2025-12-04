Cinco migrantes desaparecidos frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa

Cinco personas migrantes, una de ellas menor de edad, desaparecieron el miércoles cuando trataban de llegar por mar a la isla italiana de Lampedusa desde Túnez, informaron este jueves la oenegé Save the Children y ACNUR.

"Los guardacostas italianos rescataron a 45 personas, de las que 25 eran menores no acompañados. Cinco personas habrían desaparecido, incluido un menor", dijo por su parte el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Ungaro, en la red social X.

Un equipo del ACNUR asistió al desembarque, precisó.

"Otra tragedia tuvo lugar en la ruta del Mediterráneo central, una de las más mortales del mundo", denunció Save the Children, citada por la agencia ANSA. "Según los primeros testimonios de los supervivientes, partieron de Túnez y llegaron ayer por la noche a Lampedusa, al menos 5 personas, incluyendo un menor, fueron declaradas desaparecidas", indicó la ONG.

Según el medio local Agrigento Notizie, habrían partido de Sfax, en Túnez, en una barca metálica de 7 metros. Son oriundos de Gambia, Sierra Leona, Malí, Senegal, Guinea y Costa de Marfil, dijeron a los guardacostas.

Entre enero y octubre de este año, al menos 63.086 personas migrantes llegaron por mar a Italia, la mayoría bangladesíes; cerca de 1% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos de ACNUR.

