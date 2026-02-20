Cinco mineros habrían muerto tras un deslizamiento de tierra en Sudáfrica, según el Gobierno
JOHANNESBURGO, 20 feb (Reuters) -
Los cinco mineros desaparecidos desde el martes tras un deslizamiento de tierra en la mina de diamantes Ekapa, en Sudáfrica, han sido dados por muertos, dijo el ministro de Minería sudafricano, Gwede Mantashe, durante una visita a la mina, informó la cadena de televisión local eNCA.
La empresa que explota la mina, Ekapa Mining, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El miércoles, el organismo industrial Minerals Council South Africa dijo que había desplegado un equipo de alto nivel para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas.
El Gobierno y la industria minera de Sudáfrica han estado realizando esfuerzos para reducir las muertes y lesiones en las minas, como parte de una campaña denominada "Cero daños".
El año pasado, el país registró su cifra más baja de muertes en minas, con 41.
