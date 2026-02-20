Cinco mineros habrían muerto tras un deslizamiento de tierra en Sudáfrica, según el Gobierno

JOHANNESBURGO, 20 feb (Reuters) -

Los cinco mineros desaparecidos desde ‌el ‌martes ⁠tras un deslizamiento de tierra en la mina de ​diamantes ⁠Ekapa, en Sudáfrica, ⁠han sido dados por muertos, ​dijo el ministro de Minería ‌sudafricano, Gwede Mantashe, durante ​una visita ​a la mina, informó la cadena de televisión local eNCA.

La empresa que explota la mina, Ekapa Mining, no ​respondió inmediatamente a una solicitud de ⁠comentarios.

El miércoles, el organismo industrial Minerals Council ‌South Africa dijo que había desplegado un equipo de alto nivel para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas.

El Gobierno y la ‌industria minera de Sudáfrica han estado realizando esfuerzos ⁠para reducir las muertes ‌y lesiones en ⁠las minas, como parte ⁠de una campaña denominada "Cero daños".

El año pasado, el país registró su cifra más baja de muertes en ‌minas, con ​41.

(Información de Anathi Madubela; información adicional de Sfundo Parakozov; edición de Alexander Winning; editado ‌en español por Benjamín Mejías Valencia)