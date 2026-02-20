LA NACION

Cinco mineros habrían muerto tras un deslizamiento de tierra en Sudáfrica, según el Gobierno

Cinco mineros habrían muerto tras un deslizamiento de tierra en Sudáfrica, según el Gobierno
Cinco mineros habrían muerto tras un deslizamiento de tierra en Sudáfrica, según el Gobierno

JOHANNESBURGO, 20 feb (Reuters) -

Los cinco mineros desaparecidos desde ‌el ‌martes ⁠tras un deslizamiento de tierra en la mina de ​diamantes ⁠Ekapa, en Sudáfrica, ⁠han sido dados por muertos, ​dijo el ministro de Minería ‌sudafricano, Gwede Mantashe, durante ​una visita ​a la mina, informó la cadena de televisión local eNCA.

La empresa que explota la mina, Ekapa Mining, no ​respondió inmediatamente a una solicitud de ⁠comentarios.

El miércoles, el organismo industrial Minerals Council ‌South Africa dijo que había desplegado un equipo de alto nivel para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas.

El Gobierno y la ‌industria minera de Sudáfrica han estado realizando esfuerzos ⁠para reducir las muertes ‌y lesiones en ⁠las minas, como parte ⁠de una campaña denominada "Cero daños".

El año pasado, el país registró su cifra más baja de muertes en ‌minas, con ​41.

(Información de Anathi Madubela; información adicional de Sfundo Parakozov; edición de Alexander Winning; editado ‌en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters
Conforme a
The Trust Project