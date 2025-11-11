Cinco muertos deja accidente en carretera en centroeste de Francia

Cinco personas murieron en un accidente de tráfico en una carretera del departamento de Saona y Loira, en el centroeste de Francia, informaron autoridades locales el lunes por la noche.

"Con consternación me enteré a última hora de la tarde de este dramático accidente en el lugar conocido como La Pouge (...), una colisión frontal que causó la muerte de cinco personas", escribió en Facebook el presidente departamental André Accary.

Cuatro mujeres y un hombre ocupaban los dos vehículos que chocaron hacia las 17H00 locales (16H00 GMT) y fallecieron, según la radio ICI Bourgogne.

Un video publicado por el Journal de Saône-et-Loire muestra dos autos accidentados frontalmente, uno de ellos al borde de la carretera con las ventanillas rotas y sin la puerta del conductor.

En el tercer trimestre de 2025, con 970 muertes, la mortalidad en carretera en Francia aumentó un 16,7% en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos de Seguridad Vial publicados en octubre. El mes de agosto de 2025 fue el más mortífero en 14 años.

