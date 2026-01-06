Cinco muertos en choques entre fuerzas gubernamentales y kurdas en Siria

Al menos cinco personas murieron el martes en enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y kurdas en la ciudad siria de Alepo, en el norte del país, y ambas partes se acusaron mutuamente de haber iniciado los choques.

Los avances para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar la administración semiautónoma kurda y sus fuerzas militares en el nuevo gobierno islamista de Siria se estancaron.

Y las tensiones que surgen desde entonces derivan ocasionalmente en choques, especialmente en Alepo, que cuenta con dos barrios de mayoría kurda.

La agencia estatal de noticias SANA informó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, "atacaron la zona cercana a la rotonda de Shihan, provocando la muerte de un miembro del Ministerio de Defensa".

Posteriormente señaló que "tres civiles, entre ellos dos mujeres, murieron en un bombardeo de las FDS contra edificios residenciales en el barrio de Al Midan, en Alepo".

Las FDS, en un comunicado emitido antes de los informes de los medios estatales, afirmaron que grupos afiliados al gobierno "atacaron el barrio de Sheij Maqsud con un dron de reconocimiento, provocando la muerte de un residente y heridas a otros dos".

Los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsud y Ashrafiyeh, en Alepo, permanecen bajo control de unidades kurdas vinculadas a las FDS, pese a que los combatientes kurdos acordaron retirarse de esas zonas en abril.

Por otro lado, las FDS acusaron a facciones afiliadas al ejército sirio de atacar la localidad de Deir Hafer, a unos 50 kilómetros al este de Alepo y cerca de la estratégica presa de Tishreen, al noreste de la ciudad.

La fuerza liderada por los kurdos reafirmó su derecho a "responder legítimamente a estos ataques".