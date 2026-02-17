Cinco muertos en el incendio de un desván cerca de Barcelona

Cinco personas murieron el lunes por la noche en el incendio del desván de un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron los bomberos de la región de Cataluña.

"Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio" de Manlleu, localidad a una hora de Barcelona, informaron los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el "fuego se originó en el trastero" del bloque de pisos.

Según medios españoles, las víctimas eran jóvenes que se reunían en el desván situado en la parte superior del edificio.

Los bomberos explicaron que fueron alertados por los vecinos de la presencia de humo en la escalera y que, cuando el fuego se dio por extinguido, "se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria".

Entonces, "los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más".

"No se pudo hacer nada por sus vidas", añadieron. De las cuatro personas heridas, tres fueron dadas de alta tras ser atendidas en un hospital y una cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro sanitario.

La policía investiga los hechos, añadieron.