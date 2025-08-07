Cinco muertos en la provincia china de Sinkiang tras romperse el cable de un puente colgante

PEKÍN, 7 ago (Reuters) -

Cinco personas murieron tras romperse un cable de un puente colgante en la región noroccidental china, lo que provocó que se cayeran del puente, informó el jueves la agencia estatal de noticias Xinhua. El incidente, que tuvo lugar a las 18:18 horas (1018 GMT) del miércoles en una zona turística de la prefectura autónoma kazaja de Ilí, causó heridas a otras 24 personas, según Xinhua.

La zona turística ha sido cerrada mientras se investiga el incidente, dijo Xinhua. Los vídeos que circulan por las redes sociales, verificados por Reuters, muestran un puente colgante inclinado hacia un lado y las barandillas hechas de cables colgando entre la pasarela y el suelo. Parte del puente estaba colgando sobre un río.

Los vídeos también muestran al menos a dos personas tendidas en el suelo bajo el puente.

En uno de los vídeos se ve a un herido en un tablón de madera, mientras que en otro se ve a personas que se llevan la camilla improvisada lejos del lugar de los hechos.

La zona de 65 kilómetros cuadrados, llamada Xiata, cuenta con un paisaje natural que incluye un puerto de montaña, un valle y un río, así como restos culturales como las ruinas de una antigua ciudad, según información pública.

El Gobierno central ha enviado un grupo de trabajo al lugar del accidente para supervisar la investigación y el tratamiento de los heridos, según informó Xinhua en otro comunicado. (Información de Yukun Zhang y Ryan Woo; edición de Sharon Singleton; editado en español por Irene Martínez)