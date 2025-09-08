Cinco muertos en Líbano en bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbollah

Al menos cinco personas murieron el lunes y otras cinco resultaron heridas en bombardeos israelíes en el noreste de Líbano, indicó el Ministerio de Salud libanés, dirigidos a posiciones de Hezbolá, según Israel.

"Los ataques aéreos israelíes en el Valle de Becá y en las afueras de Hermel dejaron, según un balance provisional, cinco muertos y cinco heridos", señaló el ministerio en un comunicado.

Según la agencia oficial de prensa libanesa Ani, el lunes se registraron al menos siete bombardeos en el noreste del país, cerca de la frontera con Siria.

Por su parte, el portavoz en lengua árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, indicó en X que la aviación israelí atacó "varias instalaciones de Hezbolá, entre ellas posiciones de la fuerza Radwan", la unidad de élite del movimiento.

Se trata de los primeros bombardeos israelíes desde que el Líbano anunció el viernes que su ejército comenzaría a aplicar su plan para desarmar al movimiento proiraní, muy debilitado tras una guerra contra Israel.

Pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024, Israel mantiene tropas en cinco puntos fronterizos considerados estratégicos en el sur del Líbano y bombardea con frecuencia posiciones de Hezbolá.

