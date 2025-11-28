Cinco muertos en una incursión israelí en el sur de Siria, según medios estatales sirios

28 nov (Reuters) -

Al menos cinco personas murieron el viernes durante una incursión israelí en el sur de Siria, informaron los medios de comunicación estatales sirios, mientras que el ejército israelí dijo que seis de sus soldados resultaron heridos en un enfrentamiento durante una operación para detener a miembros de un grupo miliciano en la zona.

El ejército israelí dijo que sus efectivos recibieron disparos de milicianos durante la operación nocturna para detener a sospechosos pertenecientes a un grupo que identificó como la "organización terrorista Jaama Islamiya" en la zona de Beit Jinn, en el sur de Siria.

Los soldados israelíes respondieron con fuego hacia los terroristas, junto con asistencia aérea, dijo el ejército israelí en un comunicado, y añadió que tres de los soldados israelíes heridos tenían heridas graves.

La agencia de noticias estatal siria SANA, citando información inicial, dijo que cinco personas murieron, entre ellas dos niños. Otro medio estatal sirio, Ekhbariya, informó de 10 muertos.

El comunicado militar israelí afirmaba que los sospechosos habían contra civiles israelíes, sin dar más detalles. Los militares no quisieron hacer comentarios cuando se les pidió más información.

El comunicado militar israelí añadió que los sospechosos habían sido detenidos y que varios milicianos habían muerto. La operación había concluido.

Tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Asad hace un año a manos de rebeldes islamistas suníes, Israel desplazó soldados y equipos militares más allá de una zona de seguridad de 1974 y se adentró en el sur de Siria, incluido el estratégico mirador.

Ha llevado a cabo incursiones periódicas en pueblos del sur de Siria. Israel ha dicho que sus objetivos incluyen mantener la región fronteriza libre de milicianos.

(Información de Tala Ramadan; redacción de Tom Perry; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)