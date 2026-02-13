Cinco muertos por incendio en el centro histórico de la capital salvadoreña

Cinco personas murieron este viernes al incendiarse varias viviendas rudimentarias en la capital de El Salvador, informaron las autoridades, que investigan las causas del siniestro.

El fuego, de grandes proporciones, se propagó rápidamente por casas construidas de lámina, madera, cañas y barro, y por locales comerciales en el centro histórico de San Salvador.

“Vimos cinco personas que perdieron su vida”, declaró a periodistas el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que se está realizando “un recuento” de las personas afectadas para considerar su traslado a un albergue.

Aunque las autoridades aún están investigando el origen del fuego, algunos testigos dijeron a la televisión local que la posible causa pudo ser la explosión de un transformador de electricidad.

En esa zona tradicionalmente comercial, que está actualmente en proceso de restauración, se encuentran edificios antiguos, algunos del siglo XIX, y varios de los monumentos más emblemáticos de la capital salvadoreña.

Algunos vehículos estacionados en el lugar también fueron pasto de las llamas.