Cinco muertos y siete heridos en enfrentamientos en un campo de refugiados palestinos en Líbano

BEIRUT (AP) — Cinco personas murieron y siete más resultaron heridas en enfrentamientos el domingo en un campo de refugiados palestinos cerca de la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano, informaron funcionarios palestinos.

UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, calculó el número de muertos en seis, y la Agencia Nacional de Noticias estatal de Líbano informó que entre los heridos había dos niños.

Funcionarios palestinos que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato en apego con sus normas internas dijeron que los choques se habían producido después de que un hombre armado no identificado intentó asesinar al extremista islámico Mahmoud Khalil, pero en su lugar mató a una persona que le acompañaba.

El campamento Ein el-Hilweh es conocido por su anarquía y la violencia es común. La ONU dice que en el lugar viven unas 55.000 personas. El campamento se estableció en 1948 para albergar a los palestinos desplazados por las fuerzas israelíes durante el establecimiento de Israel.

El domingo, las facciones comenzaron a disparar con fusiles de asalto y lanzagranadas y arrojaron granadas de mano en el campamento mientras las ambulancias avanzaban a toda velocidad por las estrechas calles para llevar a los heridos al hospital.

Algunos residentes de los vecindarios de Sidón ubicados cerca del campamento huyeron de sus hogares cuando las balas perdidas alcanzaron edificios y rompieron ventanas y escaparates. El Hospital General público de Sidón evacuó a su personal y pacientes.

El ejército libanés dijo en un comunicado que un proyectil de mortero alcanzó un cuartel militar fuera del campamento e hirió a un soldado, cuya condición es estable.

UNRWA dijo que dos de sus escuelas, que atienden a unos 2.000 estudiantes, resultaron dañadas en los enfrentamientos. La agencia agregó que suspendió todas sus operaciones en Ein el-Hilweh.

A última hora del día, las facciones dijeron en un comunicado conjunto que acordaron un cese del fuego durante una reunión de mediación organizada por el movimiento chiíta libanés Amal y el grupo armado libanés Hezbolá en Sidón. Pero los medios locales dijeron que los combates continuaban. Un portavoz del grupo palestino Hamas dijo a AP que los grupos estaban trabajando para implementar la tregua.

El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, condenó los enfrentamientos. “Hacemos un llamado a los líderes palestinos para que cooperen con el ejército para controlar la situación de seguridad y entreguen a los que se entrometen con la seguridad a las autoridades libanesas”, dijo Mikati en su comunicado.

