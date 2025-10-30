Cinco nuevos detenidos en Francia por el robo en el Louvre

Francia detuvo a otros cinco sospechosos, uno de ellos de alto perfil, relacionados con el robo en el museo del Louvre, indicó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

"Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla", dijo la fiscal en la radio RTL, y añadió que las joyas sustraídas, de un valor de unos 88 millones de euros (más de US$100 millones), aún no fueron encontradas.

La noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Ambos "reconocieron parcialmente los hechos", dijo Laure Beccuau.

