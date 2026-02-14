Cinco países europeos afirman que Navalny fue envenenado por Rusia con una toxina

(ANSA) - MÚNICH, 14 FEB - El líder opositor ruso Alexei Navalny (foto), quien murió en un campo de prisioneros hace dos años, fue asesinado por el Estado ruso con una "toxina rara": lo afirman los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos en un comunicado conjunto en el marco de la Conferencia de Múnich.

"Sabemos que el Estado ruso utilizó esta toxina letal para atacar a Navalny, por temor a su oposición", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Londres denunció a Moscú ante el organismo internacional de control de armas químicas.

Navalny murió en prisión tras ser envenenado con una neurotoxina presente en las ranas venenosas de dardo ecuatorianas y clasificada como arma química, según informaron los ministros de los cinco países europeos, quienes colaboraron para llegar a estas conclusiones.

Las pruebas de laboratorio demuestran que Alexei Navalny fue envenenado en una prisión rusa, afirmó la viuda del opositor Yulia Navalnaya, también presente en Múnich.

Se cree que científicos británicos de Porton Down desempeñaron un papel clave en el descubrimiento del complot de las ranas venenosas, según informó Sky News.

El acto "bárbaro" solo pudo haber sido perpetrado por el gobierno de Vladimir Putin, añadieron, anunciando que presentarán los resultados de su investigación al organismo de control de armas químicas de las Naciones Unidas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

No está claro cómo se administró el veneno de rana —llamado epibatidina— a Navalny, quien se encontraba en una colonia penal de Siberia al momento de su muerte.

Las autoridades rusas declararon entonces que la muerte del disidente no era sospechosa, sino que se debió a una combinación de enfermedades, incluyendo una arritmia. (ANSA).