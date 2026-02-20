Cinco países europeos invertirán millones para usar tecnología ucraniana en defensa antidrones

VARSOVIA (AP) — Cinco naciones europeas anunciaron un nuevo programa para producir sistemas de defensa antiaérea de bajo costo y drones autónomos utilizando la experiencia ucraniana, duramente adquirida en los últimos cuatro años de guerra contra Rusia.

La iniciativa del grupo de naciones conocido como E5 —Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Italia— surge el viernes como uno de los muchos esfuerzos europeos por reforzar la defensa a lo largo de sus fronteras, como un “muro de drones” con Rusia y Ucrania para detectar, rastrear e interceptar mejor los drones que violen el espacio aéreo de Europa.

Moscú y Kiev cuentan con capacidades de vanguardia en la guerra con drones, forjadas en el sombrío laboratorio de la guerra, donde las innovaciones en el campo de batalla han reescrito las tácticas de combate modernas. Polonia ya trabaja con Ucrania en tecnología de drones en programas conjuntos de entrenamiento militar y proyectos de fabricación.

Esos esfuerzos se vieron impulsados por una serie de incidentes en los que las fronteras y los aeropuertos de Europa han sido puestos a prueba por drones fuera de control. A Rusia se le ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos, pero lo niega y asegura que no se hizo nada a propósito ni que haya tenido algo que ver.

“Reino Unido y nuestros socios del E5 están redoblando esfuerzos, invirtiendo juntos en la próxima generación de defensa antiaérea y en sistemas autónomos para fortalecer el escudo de la OTAN”, señaló Luke Pollard, ministro británico de preparación e industria de defensa.

“Tenemos algunos de los mejores equipos de todo el planeta para derribar amenazas aéreas. El problema es ser eficaces al derribar misiles, drones y otras amenazas relativamente de bajo costo a las que nos enfrentamos”. Y añadió: “Tenemos que asegurarnos de equilibrar el costo de las amenazas con el costo de la defensa”.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, señaló que el grupo de países firmó un acuerdo para invertir conjuntamente en la producción y adquisición de capacidades de ataque basadas en drones, así como en sistemas baratos de defensa contra esos aparatos, en un programa llamado Efectores y Plataformas Autónomas de Bajo Costo (LEAP, por sus siglas en inglés).

“Las tecnologías y técnicas de combate cambian rápidamente; debemos responder con rapidez y de manera adecuada”, afirmó Kosiniak-Kamysz. “También firmamos un compromiso crucial relativo al desarrollo conjunto de capacidades de ataque basadas en drones, la producción conjunta de bajo costo y la adquisición conjunta de efectores para drones, es decir, cargas útiles de combate, utilizando inteligencia artificial”, agregó.

Cuando varios drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco en septiembre de 2025, Varsovia y sus aliados de la OTAN utilizaron aviones de varios millones de dólares para responder a drones que costaban unos pocos miles y que terminaron estrellándose en el campo polaco. Los efectores cinéticos o electrónicos de bajo costo permitirían detectar y destruir drones por una fracción del precio.

Europa se ha apresurado a armarse a raíz de las duras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la OTAN, al gasto europeo en defensa y a alianzas que antes eran inquebrantables. La Unión Europea ha incrementado el gasto y cuestiona abiertamente proyectos militares aún más profundos.

“La seguridad de Europa es más incierta de lo que ha sido en décadas”, sostuvo Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la Unión Europea, al citar la agresión rusa, la inestabilidad en Oriente Medio, China y una alianza “redefinida” con Estados Unidos. Indicó que el programa de interceptores de bajo costo ejemplifica el compromiso europeo con su propia seguridad.

“Si queremos mantener a nuestro país seguro, debemos fortalecer nuestro poder duro. La buena noticia es que ya estamos invirtiendo sumas récord en defensa. Europa está dando un paso al frente, pero no se trata de competir con la OTAN. Se trata de hacer a Europa más fuerte dentro de la OTAN. Una Europa más fuerte también hace más fuerte a la alianza”.

Sin embargo, la alianza militar de 32 países se ha visto sacudida por el segundo mandato de Trump. Más recientemente, sus reiteradas amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN, y sus comentarios despectivos sobre las tropas de sus aliados del bloque en Afganistán provocaron otra ola de indignación.

Aunque las tensiones por Groenlandia han disminuido por ahora, las disputas internas han mermado seriamente la capacidad de la mayor alianza de seguridad del mundo para disuadir a sus adversarios.

