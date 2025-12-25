Cinco personas mueren al estrellarse un helicóptero en el monte Kilimanjaro, según autoridades

DAR ES-SALAM, 25 dic (Reuters) -

Un helicóptero se estrelló en el monte Kilimanjaro, en Tanzania, causando la muerte de cinco personas, informó el jueves la autoridad de aviación civil, mientras que medios locales informaron de que la aeronave se encontraba en una misión de rescate médico.

El helicóptero se estrelló el miércoles cerca del campamento de Barafu, en la montaña, dijo la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania en un comunicado.

El periódico Mwananchi y la televisión East Africa TV, citando al jefe de policía de la región del Kilimanjaro, Simon Maigwa, informaron de que el helicóptero se encontraba en una misión de rescate médico.

Entre los fallecidos había un guía, un médico, el piloto y dos turistas extranjeros, según Mwananchi, citando a Maigwa, sin dar las nacionalidades de los turistas.

El Kilimanjaro, el pico más alto de África, se encuentra a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar.

El accidente se produjo entre los 4.670 y 4.700 metros, informó Mwananchi.

Cada año suben al Kilimanjaro unos 50.000 turistas. (Escrito por George Obulutsa; edición de Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)