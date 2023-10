Las autoridades bolivianas han informado de la detención de cinco agentes antidroga de la Policía boliviana tras un tiroteo ocurrido el viernes 22 de septiembre en el que murieron dos personas, entre ellas una agente, y un policía resultó herido crítico tras el hallazgo de 100 kilogramos de cocaína.

El incidente ocurrió en Desaguadero, cuando los agentes descubrieron la cocaína y 120.000 dólares en efectivo durante un registro en una carretera. Ello provocó una disputa que culminó en un tiroteo y con la huida de los delincuentes con la droga y el dinero por el río Desaguadero hasta cruzar la frontera con Perú, informa el diario 'El Deber'.

Los cinco detenidos el pasado viernes están acusados de homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictiva y omisión de socorro, ha explicado el inspector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Franklin Miranda, citado por la agencia de noticias oficial, ABI.

La policía que falleció pertenecía al Grupo Especial de Control de Coca, pero estaba de vacaciones, al igual que el policía antidroga herido, quien se encuentra en estado crítico en un hospital de El Alto. La tercera víctima es una mujer de la que no han trascendido más datos.

Se ha abierto una investigación disciplinaria y otra penal de la que no se ha informado para no entorpecer la investigación. "Como Policía y FELCN no vamos a encubrir ningún acto irregular de funcionario alguno, por el contrario, estamos abiertos a coadyuvar con la investigación", ha destacado Miranda.