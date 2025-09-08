Cinco provincias de Cuba sufren un apagón total

Un apagón afectó el domingo por la noche a cinco provincias de las 15 que tiene Cuba, lo que agrava la situación que vive la isla, donde los cortes de electricidad no dan tregua y algunas poblaciones apenas tienen luz tres horas diarias.

Cuba vive una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica, con ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, de inversión china, de los 52 previstos para este año, no ha ayudado a disminuir los cortes. Este verano, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde alcanzan hasta 10 horas al día en algunas zonas.

La Unión Eléctrica de Cuba informó el domingo en su cuenta de X que se disparó una línea de 220 Kv en el oeste de la isla, "provocando la desconexión del sistema", en las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La empresa añadió que "se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema".

En Santiago de Cuba, de más de un millón de habitantes y la segunda ciudad más importante del país, Javier García, de 60 años, y su familia no lo notaron inmediatamente.

"Ya estábamos en apagón, así que nos enteramos de la avería por las redes", dijo este ingeniero a la AFP vía telefónica.

"A ver ahora cuándo diablos la ponen", dice con hartazgo.

En la provincia de Holguín, Maritza Saldívar, una ama de casa, dice que llevan "muchísimos días" con tres horas de electricidad en el día y tres en la noche.

"En esas tres horas tienes que correr y hacer todo: cocinar, cargar equipos", pero "si tampoco tienes esas tres horitas, si no dan electricidad, no puedes hacer nada", se queja porque añade que tampoco tiene gas y el carbón, con que ahora cocina, está muy caro.

La última semana se registraron jornadas de tensión en la isla. Por ejemplo, el lunes la disponibilidad de electricidad fue de 1930 MW para una demanda de 3750 MW.

Al caer la noche, la hora de mayor demanda, el déficit fue de 1960 MW.

Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado cuatro apagones generalizados, algunos de varios días.

lp/rd/atm