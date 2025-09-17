Cinco reclusos mueren en motín en estación de policía en Colombia

Cinco reclusos murieron en una estación de policía en una localidad en el área metropolitana de Bogotá, por inhalación de humo tras un incendio provocado en medio de "un intento de amotinamiento", informaron autoridades el miércoles.

En Colombia, los detenidos por diferentes delitos terminan con frecuencia recluidos en centros provisionales en estaciones de policía, a menudo en condiciones de hacinamiento y durante prolongados periodos a la espera de sentencia.

Imágenes de una cámara de seguridad, que circularon en redes sociales, muestran humo y llamas saliendo del centro de detención ubicado en la parte trasera de la estación de policía en Funza, en el departamento de Cundinamarca, la noche del martes.

Unos 12 internos presentaron "malestares respiratorios" luego de que varios de ellos "aparentemente quemaron colchones e iniciaron un incendio", dijo en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Los afectados fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital local y otras instalaciones policiales. Cinco murieron y otros siete permanecen bajo observación médica.

En mayo, la Procuraduría informó que en Colombia hay más de 20.000 personas recluidas en centros de detención provisional, con un nivel de hacinamiento que alcanza el 116%.

