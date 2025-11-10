Cinco soldados son secuestrados por guerrilleros en el noreste de Colombia

Cinco soldados fueron secuestrados el domingo mientras se movilizaban en un bus de transporte público durante su periodo de descanso en un municipio rural del departamento colombiano de Arauca (noreste), informaron autoridades que atribuyen el rapto a guerrilleros del ELN.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en zonas remotas de Colombia controladas por grupos armados y con escasa presencia estatal.

El secuestro del domingo se produjo en una vereda rural conocida como Flor Amarilla, ubicada en una zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla de corte guevarista.

"Nuestros jóvenes se movilizaban de civil, en su tiempo de permiso, cuando fueron interceptados en el bus que viajaban por criminales vestidos de particular que los hicieron bajar y se los llevaron con rumbo desconocido", aseguró el domingo en la red X el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

"Por su modus operandi", Sánchez responsabilizó a una unidad del ELN.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la zona con el fin de "traer sanos y a salvo a nuestros colombianos secuestrados", agregó Sánchez.

El ELN abandonó en enero los diálogos de paz que adelantaba con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en medio de enfrentamientos entre esa guerrilla y una disidencia de las extintas FARC en una región fronteriza con Venezuela que dejaron más de un centenar de muertos.

