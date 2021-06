Cincuenta años después, elenco dice que la película willy wonka fue su boleto dorado

Por Sarah Mills

LONDRES, 23 jun (Reuters) - Eran niños cuando la hicieron y ahora, 50 años después, las estrellas de "Willy Wonka & la Fábrica de Chocolate" dicen que han seguido en contacto y que la película aún tiene un impacto positivo en sus vidas.

El filme cuenta la historia del empobrecido Charlie Bucket, quien gana un boleto dorado para recorrer la fábrica de chocolate Wonka junto al codicioso Augustus Gloop, a la amante de los chicles Violet Beauregarde, a la malcriada Veruca Salt y al adicto a la televisión Mike Teevee.

Aunque no continuó actuando, Peter Ostrum, quien interpretó a Charlie, dijo que hacer la película, que celebra su 50 aniversario el 30 de junio, fue una gran experiencia.

"Me gusta pensar que si solo pudieras hacer una película, ésta sería la película en la cual estar", dijo a Reuters, describiendo al elenco como una familia. "Conozco a estas personas desde hace 50 años, aparte de mi familia (...) nunca me he mantenido al día con nadie más que con estas personas".

La película de 1971 fue una adaptación de la oscura fantasía del novelista Roald Dahl "Charlie and the Chocolate Factory" ("Charlie y la Fábrica de Chocolate"), un libro que la actriz Julie Dawn Cole, quien interpretó a Veruca Salt, había leído poco antes de ser elegida para el papel.

"Recuerdo haber pensado en las increíbles descripciones de la habitación del chocolate, Dios mío, ¿cómo van a hacer esto? Quiero ser parte de esto... desesperadamente", contó la actriz.

El fallecido actor Gene Wilder, quien interpretó a Willy Wonka, fue nominado a un Globo de Oro y la banda sonora de la película compitió por el Oscar. Pero según el actor Paris Themmen, quien interpretó a Mike Teevee, el filme no fue un gran éxito hasta que se exhibió en la televisión.

"Creció hasta tener estatus de culto (...) a ser algo de lo que 50 años después todavía queremos hablar", dijo.

"Uno pensaría que el mayor impacto en mi vida lo tendría cerca del evento. Pero es como una curva inversa. Cuanto más me alejo, parece, más me impacta", agregó Themmen.

Cole estuvo de acuerdo.

"Es muy gracioso ver el alcance global que tiene", dijo la actriz. "He estado en lugares realmente extraños (...) en una playa en Malasia y alguien dice: '¿Eres Veruca Salt?'. Así que, sí, ha tenido un gran impacto y todavía lo tiene".

El filme, que marca el aniversario con el lanzamiento de una versión 4K recién restaurada, cobró nueva vida en 2005 con Johnny Depp en el papel protagónico. Está previsto el lanzamiento de una precuela, "Wonka", protagonizada por Timothee Chalamet, para 2023.

(Reporte de Sarah Mills; editado en español por Lucila Sigal)

