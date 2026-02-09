Cincuenta y tres migrantes muertos o desaparecidos tras un naufragio cerca de Libia, según la OIM

9 feb (Reuters) - Cincuenta y tres migrantes, entre ellos dos bebés, murieron o desaparecieron después de que una embarcación de goma que transportaba a 55 personas volcara frente a la costa de Libia, informó el lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La embarcación partió de Zawiya el jueves y volcó frente a Zuwarah, según informó la OIM en un comunicado, citando a los supervivientes. Zawiya y Zuwarah son ciudades costeras al oeste de la capital libia, Trípoli

"Solo dos mujeres nigerianas fueron rescatadas durante una operación de búsqueda y rescate llevada a cabo por las autoridades libias. Una de las supervivientes informó de que había perdido a su marido, mientras que la otra dijo que había perdido a sus dos bebés en la tragedia", afirmó la OIM

Más de 1.300 migrantes han desaparecido en el Mediterráneo central en 2025, según la agencia de la ONU

Solo en enero, al menos 375 migrantes fueron declarados muertos o desaparecidos en la zona tras múltiples naufragios "invisibles" en condiciones meteorológicas extremas, y se cree que hay cientos de muertes más que no han sido registradas

"El último incidente eleva a al menos 484 el número de migrantes muertos o desaparecidos en la ruta en 2026", dijo la agencia. A mediados de enero, se encontraron al menos 21 cadáveres en una fosa común en el este de Libia, y hasta 10 supervivientes del grupo presentaban signos de haber sido torturados antes de ser liberados de su cautiverio, según dos fuentes de seguridad

Otras dos fuentes de seguridad afirmaron que, dos días después, las autoridades de seguridad libias liberaron a más de 200 migrantes de lo que describieron como una prisión secreta en la ciudad de Kufra, en el sureste del país, tras haber sido retenidos en condiciones inhumanas. Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de peligrosas rutas que atraviesan el desierto y el Mediterráneo desde la caída de Muamar el Gadafi en un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011

Varios países, entre ellos Reino Unido, España, Noruega y Sierra Leona, instaron a Libia en una reunión de la ONU celebrada en Ginebra en noviembre a cerrar los centros de detención donde, según grupos de derechos humanos, se ha torturado, maltratado y, en ocasiones, asesinado a migrantes y refugiados. (Información de Alvise Armellini y Ahmed Elumami, redacción de Ahmed Elimam y Ahmed Elumami; edición de Alex Richardson y Anil D'Silva; edición en español de Jorge Ollero Castela)