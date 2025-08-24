Cine: 50 años del Festival de Toronto, llega "Portobello"

La gala, que inaugurará un programa de diez días, será el 4 de septiembre. El programa incluye 291 películas, además de una serie especial, "La historia del TIFF en 50 películas", que presenta 50 películas que han marcado la historia del festival, incluyendo "Slumdog Millionaire" de 2008, dirigida por Danny Boyle.

"John Candy: I Like Me" es un documental que se estrena en Amazon Prime este otoño boreal y cuenta la historia del actor y comediante canadiense John Candy (Splash y Home Alone), quien falleció presuntamente de un infarto a los 43 años en 1994 durante el rodaje de "Wagons East!" en México.

La proyección de clausura es otra película canadiense, "Peak Everything (Amour Apocalypse)" de Anne mond, presentada previamente en Cannes. Es un poderoso retrato de la soledad durante la pandemia.

El TIFF también será el escaparate internacional para debatir el caso legal de Enzo Tortora, "Portobello". La serie, dirigida por Marco Bellocchio y protagonizada por Fabrizio Gifuni, se estrenará en Toronto en la sección Primetime tras un preestreno fuera de competencia en el próximo Festival de Cine de Venecia (del 27 de agosto al 6 de septiembre).

Entre los estrenos mundiales se encuentra la producción italoespañola "El Cautivo", dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Julio Peña como Miguel de Cervantes (1547-1616), autor de "Don Quijote", una de las mayores obras maestras de la literatura universal de todos los tiempos.

El estreno mundial también incluye "Carmen", una reinterpretación de una de las óperas más famosas de la historia, compuesta por Georges Bizet y protagonizada por Melissa Barrera y Paul Mescal.

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", de Rian Johnson, protagonizada nuevamente por Daniel Craig como el detective Benoit Blanc, es la secuela independiente de "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) y la tercera de la saga "Knives Out".

También se estrena mundialmente "Good Fortune", de Aziz Ansari, protagonizada por Keanu Reeves como un peculiar ángel guardián llamado Gabriel.

Angelina Jolie también regresa al Festival interpretando a Maxine Walker en "Couture", dirigida por Alice Winocour y ambientada durante la Semana de la Moda de París.

Scarlett Johansson asume la dirección de "Eleanor the Great", estrenada en Cannes. La trama gira en torno a la peculiar amistad entre una mujer de Florida de 94 años (June Squibb) y un estudiante universitario de Nueva York (Chiwetel Ejiofor). También regresa después de Cannes "A Private Life" (en francés: Vie privée), dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster, su tercera película en francés.

