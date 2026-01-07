Cine: Adiós a Brigitte Bardot al ritmo de los Gypsy Kings

Para acompañar el lanzamiento de los restos de Bardot, Chico, el famoso cantante de los Gipsy Kings, interpretó la canción "Djobi Djoba". Bardot fue telonera de los Gipsy Kings desde el inicio de su carrera a fines de los '70. Entre otras cosas, una de las canciones más famosas del grupo, "La Dona", está dedicada a ella.

Tras un funeral privado, celebrado con la mayor sobriedad, tal como lo deseaba la actriz, fallecida a los 91 años, la procesión se dirigió al Cementerio Marítimo de Saint-Tropez entre aplausos de los fans congregados frente a la iglesia y alrededor de la pantalla gigante instalada cerca del puerto.

El ícono del cine y activista por los derechos de los animales será sepultada junto a sus padres y abuelos, con vistas al mar Mediterráneo, no lejos de la tumba de su primer marido, Roger Vadim.

Curiosamente, la ausencia de su hermana, Marie-Jeanne Bardot, conocida como Mijanou, de 87 años, residente en Estados Unidos, fue notable. Durante la misa, se leyó un mensaje suyo: "Mi Bri, has estado conmigo toda mi vida. Temí que desaparecieras, pero no, siento tu alegre presencia. Por favor, quédate conmigo hasta que pueda encontrarte".

Entre los presentes en la iglesia se encontraban Chico de los Gipsy Kings, Mireille Mathieu, Paul Belmondo, Rapha‰l Mezrahi y Paul Watson, conocido por su defensa de las ballenas.

Entre los políticos se encontraban figuras de extrema derecha como Marine Le Pen y Nicolas Dupont-Aignan, así como la ministra de Igualdad de Oportunidades, Aurore Bergé.

Al igual que en el funeral de Claudia Cardinale, el 30 de septiembre en París, el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte enviaron una corona de flores en homenaje a la fallecida actriz.

La actriz francesa falleció de cáncer, según declaró su marido al semanario Paris Match.

Bardot "resistió con gran éxito las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que finalmente le quitó la vida", declaró su marido, Bernard d'Ormale, en una entrevista publicada el martes por la noche en la web de Paris Match.

D'Ormale no precisó el tipo de cáncer que padecía Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años.

"Amaba a Francia, amaba a su Francia": durante el funeral, su amigo y secretario general de la Fundación Bardot para la Defensa de los Animales, Max Guazzini, pronunció un emotivo discurso en homenaje a la actriz.

"Piou Piou: estas fueron las últimas palabras que Brigitte Bardot le dirigió a su esposo Bernard, como un pollito. La tristeza nos invadió y también el dolor. Ella hizo tanto por nosotros. Hoy, emergeremos de esta realidad y soñaremos con Brigitte entre una inmensa humareda blanca, con la llegada de las crías de foca. Brigitte siempre estuvo en primera línea de cada batalla. Más tarde, en el camino, se encuentra frente a animales que la custodian en honor, aplaudiéndola y saludándola.

Está feliz. Al subir las escaleras, ve una cabrita. Aquella con la que todo empezó y terminó", dijo Guazzini.

"Una muchacha -continuó Guazzini- recuerda que hay tanto maltrato en este mundo por parte de gente sin escrúpulos. Esto le dolía tanto que, a veces, Bernard no le contaba lo que pasaba. Se lo contaba todo sin filtros, con su lenguaje franco.

A lo largo de su vida, encarnó la libertad. Amaba mucho a Francia, su Francia. Estaba orgullosa. Tres cuartas partes de los franceses están en contra de la caza y no entiendo por qué los políticos no hacen nada", concluyó. (ANSA).