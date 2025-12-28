Cine: Adiós a Brigitte Bardot, ícono del cine francés

En los últimos meses, había sido hospitalizada dos veces en Toulon, y en ambas ocasiones, informes alarmantes sobre su salud se extendieron rápidamente. A fines de noviembre, tras ser dada de alta del hospital, emitió un comunicado instando a la calma.

Se había retirado del cine 50 años antes, a los 40, tras protagonizar unas cincuenta películas que han pasado a la historia y la cultura, como "Y Dios creó a la mujer" en 1956 y "El desprecio" en 1963.

Dejó los escenarios y los focos en 1974, atrayendo la atención mundial por su lucha de toda la vida por la protección de los animales. Con este fin, en 1986, creó la Fundación que aún lleva su nombre.

En los últimos años, viró hacia posturas de extrema derecha, especialmente en materia de inmigración y feminismo.

En los últimos años, sus imágenes y entrevistas se hicieron menos frecuentes. Bardot vivía en un auténtico refugio entre La Madrague y una segunda residencia escondida en el bosque cercano, "La Garrigue", donde tenía animales y había construido una capilla privada. En una entrevista con BFM TV en mayo, la actriz reveló que vivía "en paz, en plena naturaleza".

"Ahora vivo como una granjera, con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burro y todos mis perros y gatos", dijo.

Desde 1974, dejó de lado los chismes y las pasiones: en 1992, se casó con Bernard D'Ormale (su cuarto marido), figura destacada del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en el sur de Francia, un empresario alentador y también amante de los animales.

Perros, gatos y cabras han vivido felices en su villa a lo largo de los años, y la fundación que lleva su nombre lleva décadas luchando por la protección animal.

Tenía unas opiniones políticas muy claras; había apoyado a Marine Le Pen, pero una vez dijo: "Mi marido tiene derecho a pensar como quiera. Tiene derecho a hacer lo que quiera. No voy a dominar sus opiniones. Tengo las mías, que son completamente diferentes a las suyas. Soy de derechas, como es sabido. Pero no soy miembro del Frente Nacional, aunque me acusen de fascista, nazi o camisa negra...".

Palabras que revelan un carácter rebelde e independiente, incapaz de ceñirse a las convenciones, ya sean sobre sexo o amor, ideas políticas o compromiso social.

Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934 en el seno de una familia burguesa adinerada. Su padre, industrial, le dio una educación estricta y católica; su madre prefería a su hermana menor. Solo encontró paz en las clases de danza clásica, lo que la llevó a matricularse en el Conservatorio, a instancias de su madre. Su padre disfrutaba filmándola en numerosas películas amateur, y ella misma se percató de su natural fotogenia, acentuada por una enfermedad infantil (ambliopía) que le daba una mirada insegura y perdida.

La directora de la revista Elle, amiga de la familia, la convenció para que hiciera algunas sesiones de fotos, y la joven se convirtió rápidamente en un ídolo adolescente. Intelectuales y artistas pasaban por su casa, y un gran cazatalentos, el director Marc Allegret, la inscribió en una audición. Brigitte era aún menor de edad, sus padres no estuvieron de acuerdo y la película nunca se hizo. Pero en el set, se enamoró perdidamente del asistente de dirección Roger Vadim, con quien se fue a vivir y quien devino en su verdadero mentor. Se casaron en 1952, y Vadim la hizo debutar ese mismo año, frente a Bourvil en la popular comedia "Le trou normand".

Desde mediados de la década de 1960 hasta 1974, año de su despedida, Bardot fue un éxito asegurado en casi todas sus películas, ninguna de las cuales, sin embargo, igualó la calidad de sus primeros años. Su popularidad también creció como cantante, carrera que había iniciado en 1962. Sin embargo, el éxito, el estrellato y el escándalo afectaron profundamente su personalidad, obligándola a convertirse públicamente en el símbolo sexual de la década.

Después de Vadim y su relación con el actor Jean-Louis Trintignant, tuvo amantes jóvenes y famosos, desde los cantantes Sacha Distel y Gilbert Becaud hasta Raf Vallone. Se casó con el actor Jacques Charrier (quien le daría su único hijo, Nicholas-Jacques), se enamoró de Samy Frey durante el rodaje de "La Verdad", se volvió a casar con el acaudalado playboy Gunther Sachs, inició una apasionada aventura con Serge Gainsbourg (grabarían la primera versión, altamente censurada, de "Je t'aime, moi non plus") y, finalmente, eligió la soledad.

Sus dos intentos de suicidio no pasarán desapercibidos, revelando una profunda confusión interior, que finalmente se curó al abandonar las artes escénicas tras unas cincuenta películas y una docena de álbumes.

Para Francia, sigue siendo un icono inquebrantable: no es casualidad que la efigie oficial de Marianne, impresa en todas las antiguas monedas de francos franceses, muestre su perfil, su expresión orgullosa, sus generosos pechos y su cabello al viento. (ANSA).