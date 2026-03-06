Cine: adiós a Giorgio Gosetti, histórico crítico de cine de Ansa

El repentino fallecimiento esta madrugada del periodista, crítico, director, fundador de festivales, profesor y trabajador cultural impactó al mundo del cine italiano y europeo.

La muerte de Gosetti se produjo poco después de escribir su último artículo para Ansa, la agencia a la que afectuosamente llamaba "casa".

Giorgio Gosetti Di Sturmeck nació en Venecia el 6 de febrero de 1956.

De joven, se incorporó a una agencia dedicada al entretenimiento, que inmediatamente se expandió al cine.

Su vocación lo llevó a reconectar con su ciudad natal, fundando "Antenna Cinema" en Conegliano Veneto, junto con Michelangelo Dalto y Carlo di Carlo.

El Festival de Cine de Venecia también fue su segunda casa desde principios de los años 80, cuando tomó el papel de ser uno de los motores de su recuperación bajo la dirección de Carlo Lizzani, luego de Gian Luigi Rondi, pero sobre todo de Gillo Pontecorvo, de quien fue un colaborador muy cercano en ediciones memorables no solo por sus películas e invitados, sino también por su apertura al público y su conexión única con los jóvenes (la famosa invención de las carpas en la playa del Lido), una conexión nunca replicada con tanta intensidad.

Aquellas "Noches Venecianas", de 1992 a 1996, pasaron a la historia.

Además, Venecia, donde había sido subdirector, volvió a ser su preocupación cuando, en 2004, fundó las "Jornadas de Venecia" como una sección paralela y autónoma del Festival de Cine de Venecia, del que también fue director durante años y al que se dedicó constantemente hasta el final.

Gosetti poseía un conocimiento inmenso y enciclopédico en materia cinematográfica, al cual lo combinó con curiosidad y humanidad.

Asimismo, no hay una sola persona en el mundo del cine que no se haya cruzado con Gosetti, buscando y recibiendo consejos.

Así, decenas de talentos le deben mucho.

Las casas que ocupó en los festivales de Venecia, Berlín y Cannes eran salas de estar donde cada noche productores, directores, distribuidores y artistas se reunían animadamente para hablar de las películas del día y los próximos desarrollos.

El conocimiento estaba a su servicio, su razonamiento siempre clarísimo, sobre lo que ocurría en Italia, más que en cines lejanos.

Tenía muchas pasiones; sus favoritos de toda la vida fueron Alfred Hitchcock y John Ford, pero sus amigos más cercanos fueron Ermanno Olmi, Luigi Comencini y Ettore Scola.

Entre numerosos festivales y roles culturales, Giorgio Gosetti siempre mantuvo tenazmente su relación con Ansa, ya no como editor, sino como colaborador y figura distinguida que prestigió a la agencia a lo largo de los años.

Un artículo de Giorgio Gosetti, que nunca superaba las 100 líneas, era siempre el retrato de un personaje o una película, y la redacción lo esperaba con entusiasmo como una pieza imprescindible.

En 1991, fundó y dirigió el Courmayeur Noir in Festival, nacido de su pasión por la novela negra y el cine polémico, y surgido tras su experiencia en el Mystfest de Cattolica, fundado por Felice Laudadio, uno de sus muchos amigos cercanos.

También impartió clases de Organización de Cine y Eventos Audiovisuales en el Máster de la Universidad de Bolonia (DAMS) y publicó ensayos sobre Marguerite Duras, Luigi Comencini, Alfred Hitchcock, Carlo di Carlo y Allan Dwann Sydney Pollack.

Asimismo, fue director de Italia Cinema para su promoción internacional.

Su funeral se realizará mañana, a las 15 hora local, en la iglesia de Santa Teresa D'Avila, Corso d'Italia 37, Roma, donde, entre otros, estarán su esposa y su hijo Tommaso. (Ansa).