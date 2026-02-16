Cine: Adiós a Robert Duvall, el inolvidable consejero del Padrino

"Para el mundo era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí lo era todo. Su pasión por el oficio solo era igualada por su profundo amor por los personajes, por una buena comida y por estar en el centro de la escena", escribió su mujer.

Nacido en San Diego, California, Duvall obtuvo la primera de sus siete nominaciones al Premio de la Academia en 1973 por su trabajo en la saga mafiosa dirigida por Francis Ford Coppola, a la que se incorporó ya pasados los 40 años.

En 1984 ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Tender Mercies, consolidando una carrera marcada por la sobriedad y la intensidad contenida.

Su naturalismo áspero definió el estilo de toda una generación de intérpretes que incluyó a Robert De Niro, Dustin Hoffman y Gene Hackman. Aunque nunca alcanzó el nivel de celebridad de De Niro, su capacidad para fundirse sin artificios con cada personaje le valió el respeto unánime de colegas y críticos.

En televisión también dejó huella, con papeles en Lonesome Dove y Broken Trail, que le otorgaron cinco nominaciones a los Emmy y dos premios.

En los años 60, en Nueva York, compartía dificultades económicas con otros actores que luego serían leyenda: Hoffman y Hackman. Su primer papel memorable en cine fue el inquietante Boo Radley en To Kill a Mockingbird (1962).

Aunque el despegue fue gradual, entre comienzos y mediados de los 70 encontró su lugar, alternando papeles secundarios de gran peso con incursiones protagónicas cada vez más sólidas.

En 1969 trabajó por primera vez con Coppola en The Rain People. Al año siguiente interpretó a Frank Burns en MASH, dirigida por Robert Altman, y fue protagonista del experimental THX 1138, ópera prima de George Lucas.

La consagración llegó en 1972 con El Padrino, donde encarnó al paciente y astuto consejero germano-irlandés de los Corleone, papel que retomó en The parte dos y que le dio su primera nominación al Oscar.

En 1976 brilló en Network, y tres años más tarde su interpretación del coronel Kilgore en Apocalypse Now dejó una de las frases más célebres del cine: "Me encanta el olor del napalm por la mañana", actuación que le valió otra candidatura a los premios de la Academia.

Con The Great Santini obtuvo en 1980 su primera nominación como Mejor Actor. En 1981 fue aplaudido en el Festival de Venecia junto a De Niro por True Confessions. Y en 1984, gracias a su interpretación minuciosa y contenida en Tender Mercies, dirigida por Bruce Beresford, se alzó con la estatuilla dorada.

Con una carrera de más de seis décadas, Duvall dejó una marca indeleble en el cine estadounidense: un actor de bajo perfil mediático pero de altura artística indiscutida, cuya intensidad silenciosa definió una época. (ANSA).