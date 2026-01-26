Cine: Adiós al italiano más querido por Colombia, Salvo Basile

El actor Salvo Basile, uno de los italianos más queridos en el país, murió este lunes en Cartagena de Indias (norte) a los 85 años, informaron autoridades que lamentaron la partida de uno de los más importantes gestores culturales y del cine local

"El 'italiano más cartagenero' de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y "donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas"

"Buen viaje, mi hermano", expresó desde su cuenta de X el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay

Basile nació en Nápoles el 18 de mayo de 1940 y recaló en Colombia en 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo, quien grabó en Cartagena de Indias algunas de las escenas de la película "Queimada", protagonizada por Marlon Brando

Concluida la filmación, Basile se instaló en el país, se casó con la colombiana Jacqueline Lemaitre, tuvo tres hijos (Alessandro, Gerónimo y Mateo) y construyó una vida dedicada al cine, la televisión, la publicidad y hasta el periodismo

Basile fue durante más de dos décadas miembro de la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), participó en decenas de producciones colombianas e italianas y en películas como actor y asistente de dirección

Como actor interpretó papeles en películas como 'Venganza' (1976) de Pasquale Festa Campanile, 'Un amigo es un tesoro' (1981) de Sergio Corbucci, 'Banana Joe' (1982) de Steno (Stefano Vanzina), 'Dos misioneros' (1974) de Franco Rossi; al tiempo que fue asistente de dirección en cintas como 'rase una vez en América' (1968) de Sergio Leone, 'Crónica de una muerte anunciada' (1987) de Francesco Rosi, 'Paganini' (1989) de Klaus Kinski y 'Grito de piedra' (1991) de Werner Herzog, entre otras

Fue productor y gerente de programación de dos productoras de televisión local, actor en varias películas y telenovelas locales, además de director creativo de la agencia de publicidad Leo Burnett, entre otros. (ANSA)