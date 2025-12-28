Cine: Animalista y patriota, "come BB" se convirtió en una Marianna de batalla

Para la asociación de defensa de los animales "Peta", que hoy ha rendido un emocionado homenaje a su paladina, Bardot era "un ángel para los animales" y una "portavoz de todas las especies", una batalla a la que se había dedicado por completo desde 1973, en el momento de su despedida del cine.

Ingrid Newkirk, fundadora de la asociación, había escrito en un libro que B.B. vendió joyas y otros objetos preciosos de su propiedad para defender a los animales y crear para ellos "un santuario".

La actriz también había exportado su batalla y la Fundación que lleva su nombre está hoy activa en 70 países.

"Todo comenzó -había escrito en su libro-testamento publicado en 2017- con una convicción que había hecho mía: la humanidad no es el centro del mundo, el animal no es esclavo del hombre, someterlo y maltratarlo nos hace inhumanos".

Y esta inspiración se le había presentado cuando B.B. estaba en la cima de su carrera, a los 27 años: invitada al programa de televisión de mayor audiencia, a pesar de que todos le habían aconsejado que no lo hiciera, se lanzó a una apasionada defensa de la causa animal, pidiendo que al menos se eliminara el sufrimiento de aquellos que eran sacrificados.

Dos años después, el ministro de Agricultura promulgó una ley que obligaba a aturdir a los animales antes de sacrificarlos.

Fue la primera victoria de la joven B.B. animalista. Que el público volvió a encontrar en la portada de Paris Match, en 1977, como paladina de las crías de foca masacradas en Canadá.

Era una batalla a la que la había sensibilizado la escritora Marguerite Yourcenar. Después de Canadá, regresó a Francia y escribió al entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing.

En pocos meses, Francia decidió prohibir la importación de pieles de focas jóvenes y en 1983 Europa siguió su ejemplo.

Tres años después, B.B. creó su fundación, vendiendo casi todo lo que poseía (incluido el vestido de su boda con Roger Vadim) para financiar el proyecto: "He dado mi juventud y mi belleza a los hombres -diría luego en una conferencia de prensa, asediada por las cámaras-, ahora doy mi sabiduría y mi experiencia a los animales".

La atracción política hacia la extrema derecha, en la segunda parte de su vida, fue para B.B. una de las formas de expresar su deseo de rebelión contra el sistema y contra lo que percibía como injusticias. De joven, a los 27 años, aún actriz de extraordinaria belleza, se había convertido en la favorita de la "izquierda" durante la guerra de Argelia, que también dividía a la opinión pública francesa.

Recibió una carta de la organización de extrema derecha OAS, Organización del Ejército Secreto, que le exigía una fuerte suma de financiación, amenazando con represalias. Ella no lo pensó ni un segundo y lo denunció todo a L'Express, lo que le valió la portada del diario comunista L'Humanité.

Después de haber prestado su rostro a la Marianne en los años 60, se reivindicó, sin embargo, como "conservadora" en política y "patriota", explicando que la derecha es "el único remedio urgentísimo para la agonía de Francia".

En varias ocasiones fue condenada por ultraje a la religión musulmana, aunque siempre rechazó la acusación de ser racista.

Apoyó no solo a Marine Le Pen, sino también a su padre, fundador del Frente Nacional, Jean-Marie, "un hombre fascinante, inteligente, rebelde como yo contra ciertas cosas", escribió.

Entre estas "cosas" sobre las que compartía la ideología lepenista, "el impulso terrorífico de la inmigración".

Y luego, 20 años después, esta admiración se trasladó a Marine, "alguien capaz de retomar Francia -escribió-, de restaurar las fronteras y de devolver la prioridad a los franceses".

"La desaparición de Brigitte -escribió hoy Le Pen- es un dolor inmenso". Para Jordan Bardella, delfín de Marine y probable candidato al Elíseo, B.B. era "una ardiente patriota".

