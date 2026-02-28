Cine: Argentina "Belén", Goya mejor película iberoamericana

Fonzi hizo un llamado al recibir el galardón: "Ustedes que tienen tiempo, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino para destruirlo todo. Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente puso en venta el agua. No solo tenemos que defender el cine sino también el agua, que no les pase a ustedes", dijo.

Tras citar la situación en Gaza, Irán y la persecución de inmigrantes, Fonzi dijo que "somos las películas que hacemos y este mundo se convirtió en una película de terror. La película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, no lo podemos seguir permitiendo", afirmó.

Dirigida y protagonizada por Fonzi, "Belén" se inspira en la historia real de una mujer detenida por haber tenido un aborto espontáneo.

"Belén" se impuso a la chilena "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes; la costarricense "La piel del agua", de Patricia Velásquez; la brasileña "Manas", de Marianna Brennand; y la colombiana "Un poeta", de Simón Mesa. (ANSA).