Cine: Arranca la Semana de Cine Italiano en la Ciudad de México
Iniciativa del Instituto de Cultura con la Cineteca Nacional
- 1 minuto de lectura'
Del 20 al 28 de agosto, se proyectarán 10 películas recientes que muestran la diversidad, el talento y la vitalidad de nuestro séptimo arte, se lee en el comunicado.
El festival se inaugurará con "Berlinguer: La Gran Ambición", dirigida por Andrea Segre.
La película explora la vida personal y pública de Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano desde 1972 hasta su fallecimiento en 1984, considerado una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX.
Protagonizada por Elio Germano, ganador del premio a Mejor Actor por este largometraje en los Premios David di Donatello y en el Festival de Cine de Roma, la producción invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la política como servicio público.
Todas las proyecciones se realizarán en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. (ANSA).
