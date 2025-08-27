Cine: Barbera, en la Muestra ninguna forma de censura

En una declaración contundente, el director Alberto Barbera destacó la necesidad de expresar el sufrimiento por la tragedia que afecta a civiles y niños en Palestina.

“Nuestra posición es que, por un lado, somos la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura, discusión y debate, que no ejerce ninguna forma de censura ni confrontación sobre nadie; por ello, rechazamos la solicitud de excluir a artistas que deseen asistir a la Muestra de Cine”.

“Por otro lado, nunca hemos dudado en expresar y declarar claramente nuestro enorme sufrimiento ante lo que está sucediendo en Gaza y Palestina, ante la muerte de civiles, especialmente de niños, que son víctimas que se definen con un término horrendo: víctimas colaterales, daños colaterales de las guerras, a las que nadie ha logrado poner fin hasta ahora”, resaltó Barbera.

Durante la presentación de los jurados internacionales, Barbera subrayó la importancia de abordar temas difíciles, sin prejuicios, enfatizando el privilegio de explorar el vasto universo del cine, que sigue evolucionando con la llegada de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. La Muestra se posiciona no solo como un espacio de exhibición, sino como un foro para la reflexión y la solidaridad en tiempos complejos.

Sobre el tema, “respondimos de manera clara ayer (martes) en la preapertura en la sala Darsena: el Presidente (Pietrangelo Buttafuoco) tomó la palabra y dijo de manera que no podía ser más explícita cuál es la situación de la Bienal frente a la tragedia que está ocurriendo ante nuestros ojos”.

“No solo en Palestina, sino principalmente en Palestina. Y después de él, intervino Don Capovilla, quien también hizo una declaración muy fuerte. Todo esto de manera extremadamente clara y explícita”, subrayó Barbera al responder a los periodistas, “que no se presta a confusiones ni a interpretaciones equívocas”.

Barbera también se detuvo en el proceso de selección de títulos: “Vemos las películas, que son miles, sin ningún prejuicio o preconcepto. Y la actitud es siempre la misma: verlas como si fuera la primera vez que vamos al cine y queremos dejarnos impresionar por la originalidad de la película, por la personalidad del director, por la novedad de la historia que se nos cuenta, por la capacidad de ir más allá de las convenciones y de los códigos repetidos.

Cuando esto sucede, cuando surge el pequeño milagro que desencadena la sorpresa, la curiosidad y la emoción que es tanto intelectual como física, también surge la invitación.

Además, no solo vemos películas que provienen de culturas cercanas, de cinematografías con las que hemos tenido relaciones consolidadas a lo largo del tiempo, sino que también tenemos muchas películas que provienen de países lejanos, de culturas muy distantes de la nuestra, con las que a veces es difícil entrar en relación, pero incluso en este caso, lo que surge siempre es la curiosidad, el interés de alimentarse de algo inédito, poco visto, detrás del cual se esconde la personalidad de un director, de un actor, de un creador.

El "privilegio" de hacer este trabajo es ver tantas películas de todo el mundo y tener la posibilidad de darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y en este extraordinario universo de la creación cinematográfica, que está en continua transformación y evolución. La próxima gran novedad es la inteligencia artificial, y todos estamos curiosos por saber qué impacto tendrá en la creación cinematográfica", resaltó. (ANSA).