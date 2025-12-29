Cine: Brigitte Bardot, derecha e izquierda divididas por la diva

Mientras que Eric Ciotti, derechista radical y líder del pequeño partido UDR, aliado de la Agrupación Nacional (RN), pide al presidente Emmanuel Macron que organice una conmemoración nacional para la actriz, fallecida ayer a los 91 años en Saint-Tropez, el secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, rechaza esta idea.

"Los homenajes nacionales", escribe Faure en un mensaje publicado en X, "se organizan por servicios excepcionales prestados a la nación. Brigitte Bardot fue una actriz emblemática de la Nouvelle Vague. Radiante, dejó huella en el cine francés. Pero también rechazó los valores republicanos y fue condenada repetidamente por la justicia por racismo".

Faure responde así a la petición de Ciotti, quien pide a Macron que organice un homenaje a Brigitte Bardot, como el gran homenaje celebrado en París en 2017 para la estrella del rock francés, Johnny Hallyday. (ANSA).