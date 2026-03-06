Cine: cine de mujeres en Irán, entre la resistencia y la libertad

Este fue el último trabajo de Gosetti: con motivo de la ya tradicional celebración del orgullo femenino en el Día Internacional de la Mujer, una valiente distribuidora independiente (Wanted Cinema) lleva a los cines la película "Scalfire la roccia" (""Rasca la roca"), de Mohammadreza Eyni y Sara Khaki.

La llaman una película de la realidad, pero es precisamente su absoluta veracidad lo que convierte la historia de Sara Shahverdi en un relato conmovedor y tremendamente oportuno. Sara, motociclista iraní de 37 años, expartera y recientemente divorciada, se gana el favor de las mujeres de un pequeño pueblo del interior de Persia cuando decide postularse para el ayuntamiento.

Contra todo pronóstico, gana por goleada, a pesar del machismo conservador que impera en el pueblo y sus propuestas, tanto revolucionarias como convencionales. Para ella, las mujeres tienen derecho a conducir motocicletas, a expresar sus ideas y a rechazar la ley no escrita de las "novias niñas".

Por supuesto, todo está en su contra, pero se necesita mucho más para una mujer tan fuerte como una roca, tan indomable como hábil para sortear las restricciones de la censura y la ley moral de la teocracia iraní.

Ópera prima, ganadora en el último Festival de Cine de Sundance, estrenada en Italia en el Giffoni y ahora nominada al Oscar, "Scratching the Rock" (según la titulación en inglés) es una película oportuna para el Día Internacional de la Mujer, cuando Irán se ve azotado por vientos de guerra poco después de la violenta represión de las protestas populares. Se convierte en un símbolo de una industria cinematográfica que, en los últimos años, ha intentado con frecuencia dar voz a las realidades de las mujeres, que la mano dura del régimen iraní se esfuerza por silenciar.

La historia de las mujeres en el cine iraní se remonta a mucho tiempo atrás, involucrando tanto a grandes artistas que estuvieron mucho tiempo en el exilio, como Shirin Neshat con sus inolvidables galerías de fotos, como a Marjane Satrapi, quien se ha retratado a sí misma en cómics satíricos y en la ahora película de culto "Persépolis" (2007).

Pero si una actriz de renombre internacional como Golshifteh Farahani se ha convertido en el rostro más reconocible de la liberación femenina en el extranjero desde la comedia "Half Moon" (2006) de Bahman Ghobadi, ambientada en el Kurdistán iraní, podemos rastrear su historia hasta el año 2000, cuando el director Jafar Panahi relató el destino de un grupo de reclusas en "The Circle", que sorprendentemente ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Panahi dedicaría posteriormente sus historias a las mujeres, como la entretenida "Offside" de 2006, que las muestra luchando por obtener el derecho a asistir a un partido de fútbol, mientras que su colega Asghar Farahani se centró en la dinámica de las parejas en dos obras maestras, "Una separación" (2011) y "El viajante" (2016), ambas ganadoras de Premios Óscar.

Pero en lo que respecta a las mujeres iraníes actuales, el recuerdo más intenso y vívido corresponde a "Leyendo a Lolita en Teherán" de Eran Riklis (filmada casi íntegramente en Roma para evitar la censura), adaptación en 2024 del bestseller de Azar Nafisi.

De hecho, los títulos serían aún más numerosos si consideramos documentales como el reciente "Nosotras, las mujeres iraníes" de 2003 o "Mujeres por Irán", dirigida el año pasado por Sara Hourngir y también coproducida con Italia. O la hermosa "Radiografía de una familia", dirigida por Firouzeh Khosrovani, inspirándose en sus recuerdos familiares antes de rodar "Pasado, futuro continuo" en 2025, que se proyectó en los Venice Days gracias a la coproducción italiana Zalab.

Finalmente, si queremos establecer un punto de partida ideal para esta breve filmografía de la valentía femenina en Irán, justo ayer (tras la revolución de Jomeini de 1979), debemos recurrir a Samira Makhmalbaf, la primera directora persa aclamada en Occidente. Entre 1998 y 2000, con "La manzana" y "Pizarras", retrató el mundo cerrado y el anhelo de libertad de cada mujer mientras reclama su legítimo lugar en el mundo.

En todos estos casos, lo que llama la atención es la vitalidad y la fuerza de un cine capaz de narrar la realidad en directo, sin artificios ni retórica, pero siempre capaz de sorprender y conmover con el vívido realismo de los personajes y las historias en las que, al contrario de lo que a menudo vemos en las noticias que llegan de Teherán, las mujeres no son solo víctimas, sino heroínas de la vida cotidiana. (ANSA)