Cine: Con Sorrentino y Herzog comienza Venecia

Uno de los títulos más esperados de este año, la primera de cinco películas en competencia, es "La Grazia", de Paolo Sorrentino. En la película, el director napolitano se reúne con el actor que mejor ha encarnado sus visiones y obsesiones, Toni Servillo, quien interpreta, según la escasa información no oficial disponible (aún no se publicó una sinopsis), a un presidente italiano al final de su mandato que se enfrenta a dilemas morales al tener que decidir sobre dos solicitudes de indulto.

También será clave la figura del director alemán Werner Herzog, autor de obras maestras como "El enigma de Kaspar Hauser y "Fitzcarraldo", que mañana recibirá el primero de sus dos Leones de Oro a la trayectoria 2025 (el otro será para Kim Novak) y al día siguiente presentará fuera de competencia en el Festival de Venecia su último documental, "Ghost Elephants".

Otro maestro del cine, Francis Ford Coppola, pronunciará el discurso de reconocimiento.

También despierta gran interés "Mother", de la directora macedonia Teona Strugar Mitevska, un retrato poco convencional de un episodio de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, interpretada por Noomi Rapace.

A continuación algunos de los eventos principales de mañana: La ceremonia de apertura, a la que se podrá asistir por invitación, tendrá lugar en la Sala Grande a las 19 (hora local) y será transmitida también en vivo desde el Palabiennale.

Seguirá luego la entrega del León de Oro a la Carrera a Werner Herzog y luego se proyectará "La Grazia", film de apertura, con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Linda Messerklinger y Vasco Mirandola.

Después se verá "Mother", la apertura de la sección Horizontes, con Noomi Rapace, Sylvia Hoeks y Nikola Ristanovski (Sala Dársena a las 16).

El film está ambientado en Calcuta, India, en agosto de 1948. Teresa, Madre Superiora del Convento de Loreto, espera con ansia la carta que finalmente le permitirá abandonar el monasterio y fundar una nueva orden en respuesta al llamado de Dios. Y justo cuando todo parece estar listo, se encuentra ante un dilema que pone a prueba su fe y sus ambiciones, en un momento crucial de su vida. (ANSA).