Cine: de Paolo Sorrentino a Moretti, el cine italiano en 2026

El balance de 2025 dejó cifras alentadoras para las salas: una recaudación total cercana a los 496 millones de euros y 68 millones de entradas vendidas, en línea con los resultados de 2023 y 2024. Especialmente destacado fue el desempeño del cine de producción italiana que, incluidas las coproducciones, superó los 160 millones de euros de ingresos, con más de 22,5 millones de espectadores y una cuota de mercado cercana al 33%.

En el Top 3 de las películas italianas de 2025 figuran "Buen Camino" (más de 36 millones de euros al 31 de diciembre y ya por encima de los 41 millones), "Follemente" (17,9 millones) y "Diamanti" (9,8 millones).

Más allá del fenómeno "Zalone", el nuevo año cinematográfico arrancará el 15 de enero con "La grazia" de Paolo Sorrentino, ya presentada en competencia en el Festival de Venecia. Se trata de una obra a medio camino entre la comedia y la melancolía, que aborda el tema de la eutanasia a través de un presidente de la República italiana imaginario, viudo y católico, interpretado por Toni Servillo, ganador de la Coppa Volpi. Un hombre gris, atravesado por una pregunta íntima y política: ¨a quién conceder la gracia este año?

El 29 de enero llegará "Le cose non dette" de Gabriele Muccino, una propuesta más ligera pero fiel a las dinámicas emocionales características del director. Basada en la novela "Siracusa" de Delia Ephron, la historia recorre Roma y Marruecos para narrar una crisis de pareja marcada por decisiones parentales, traiciones y secretos. El elenco incluye a Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Miriam Leone y Claudio Santamaria.

Temáticas provocadoras como el voyeurismo, el revenge porn y los triángulos sexuales emergen en "Gli occhi degli otros" de Andrea De Sica, ya presentada en la Festa del Cinema di Roma.

Protagonizada por Jasmine Trinca y Filippo Timi, la película se inspira libremente en el caso Casati Stampa, uno de los escándalos de crónica negra más resonantes de la Italia de posguerra.

Aires de Mitteleuropa atraviesan "Un año de escuela" de Laura Samani, que llegará a las salas el 9 de abril tras su paso por Venecia en la sección Orizzonti. Ambientada en Trieste en 2007, cuenta la historia de Fred, una joven sueca de 18 años que se integra a una clase compuesta solo por varones, poniendo a prueba vínculos y equilibrios afectivos.

El foco en las fragilidades humanas vuelve a estar en el centro en "Il rumore delle cose nuove" de Paolo Genovese, basada en su novela homónima de 2023. Con un reparto coral que incluye a Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi y Edoardo Pesce, la película explora cómo la curiosidad y los secretos pueden arrastrar a varias personas a un torbellino que desintegra la aparente normalidad.

También genera expectativa "Succeder… esta noche" de Nanni Moretti, cuyo estreno podría darse en primavera y que apunta a competir en el Festival de Cannes. La cinta es una comedia romántica basada en un relato del escritor israelí Eshkol Nevo, autor ya adaptado por Moretti en "Tre piani".

Entre los protagonistas figuran Jasmine Trinca y Louis Garrel. Mientras tanto, el teaser del film, con el director y el elenco cantando Incoscienti giovani de "Achille Lauro", ya se volvió viral.

En "Bianco" de Daniele Vicari, Alessandro Borghi interpreta al legendario alpinista y explorador Walter Bonatti. Rodada entre el Valle de Aosta y el Alto Adigio, la película está basada en el libro "Freney 1961 - Tragedia en el Mont Blanc" de Marco Albino Ferrari y recrea una dramática expedición en la que murieron cuatro de los siete montañistas.

Se sabe poco, en cambio, de "Scherzetto" de Mario Martone, protagonizada por Toni Servillo y escrita junto a Ippolita Di Majo, aunque está inspirada en el cortometraje experimental homónimo de 1984 del propio Martone.

Completan el panorama "Nel tepore del ballo" de Pupi Avati, una parábola humana y sentimental centrada en un exitoso conductor televisivo interpretado por Massimo Ghini, y "Nessun dolore" de Gianni Amelio, que narra la vida de un hombre común sacudida por un trágico acontecimiento provocado por él mismo.

El cine italiano se prepara así para un 2026 marcado por autores reconocidos, miradas diversas y la expectativa de consolidar el buen momento vivido en taquilla. (ANSA).