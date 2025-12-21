Cine: "El Acorazado Potemkin" cumple cien años

Realizada con motivo del vigésimo aniversario de la Revolución rusa de 1905, el film reveló al mundo el talento de Eisenstein, de veintisiete años, quien le dio al cine una película icónica y revolucionó el séptimo arte, gracias sobre todo a su singular e insistente uso del montaje, sin duda influenciado por el constructivismo y el formalismo ruso.

La música fue compuesta por Edmund Meisel en 1950, específicamente para el estreno alemán.

"Potemkin" relata el motín en el acorazado anclado en el puerto de Odesa y la represión de los cosacos, quienes dispararon contra la multitud congregada en la escalinata del puerto en solidaridad con los marineros.

Y la escena en la escalinata, con el cochecito cayendo paso a paso, es quizás una de las más estudiadas y citadas de toda la historia del cine (por ejemplo, en la célebre "Los intocables" de Brian de Palma y en "Todos nos amábamos tanto", donde es imitada por el crítico de cine marxista interpretado por Satta Flores), además de ser un ejemplo de la técnica de montaje que contribuyó a la fama de las películas del director ruso.

"El Acorazado Potemkin" es también la historia de una mutilación, habiendo sido uno de los casos más sonados de censura en la década de 1920 y, en Europa, incluso después. La secuencia de la escalera se restauró al original porque la censura también la había afectado. (ANSA).