Cine: El actor estadounidense William Dafoe vibró con Boca en la Bombonera

La presencia de Dafoe, que vive actualmente en las afueras de Roma, fue captada por las cámaras del tuitero Davidgangaf, un fanático de Boca muy popular en las redes sociales, y las imágenes no tardaron en volverse virales en las redes sociales, donde los usuarios celebraron haber visto al actor vistiendo la camiseta azul y amarilla.

Incluso, al verlo, varios hinchas empezaron a arengarlo al grito de "el duende es bostero", en referencia a su papel en la saga de "Spider-Man" ("Hombre-Araña", en América Latina). Y, muy sorprendido por ese cantito, él respondió con risas y gestos de agradecimiento.

El protagonista de películas como "El Faro" y "La última tentación de Cristo" está en la Argentina para presentar el film "The Souffleur", dirigido por el argentino Gastón Solnicki.

Con más de 120 películas en su trayectoria, Dafoe trabajó tanto en grandes producciones de Hollywood como con reconocidos directores de autor, entre ellos Martin Scorsese, Wes Anderson, Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien participó en "Pobres criaturas" (2023).

Actualmente, vive en una granja en las afueras de Roma, Italia, buscando una vida más tranquila. Junto a su esposa, la directora Giada Colagrande, cuida de animales rescatados como alpacas, cabras, ovejas, pollos y pavos, en un estilo de vida más natural y rural (ANSA).