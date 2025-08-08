Cine: El actor John Travolta, de visita en Chile

Se trata de la tercera visita del actor, de 71 años, al país andino, luego de pasar parte de sus vacaciones estivales de agosto de 2024 en la isla Rapa Nui, a 3800 kilómetros del continente chileno. En esa oportunidad, arribó piloteando su propio jet privado, en cual después prosiguió viaje a Bariloche, en el sur de Argentina.

Su primera visita a Chile fue en 2012, para promocionar los vuelos directos de una aerolínea australiana al país, estancia en la que recorrió la Viña Santa Rita y probó el vino nacional.

La alerta de su presencia en Chile la dio un actor chileno, Jorge López, quien en un programa en redes sociales relató que se encontró con el actor en el Hotel Ritz-Carlton en Las Condes y que viaja en compañía de uno de sus hijos.

Poco después, se han viralizado fotografías de Travolta con los dueños de la tradicional Peluquería Francesa, un local antiquísimo en el patrimonial Barrio Yungay, donde vive el presidente Gabriel Boric.

Luego, una periodista de farándula causó gracia entre sus seguidores al publicar otra imagen de la estrella del cine, cenando solo en un restaurante capitalino con el mensaje: "Fallamos como país… no puede ser que John Travolta esté cenando solo en un restaurante de Las Condes".

Además, reveló su menú: pollo a la naranja, arroz, sopa wantán y springs roll teriyaki y solo agua para beber. (ANSA).