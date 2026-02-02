Cine: El año de Marilyn Monroe, libros, exposiciones y mucho más

El aniversario oficial es el 1 de junio. Así, desde la víspera, el 31 de mayo, cientos de objetos originales —vestuario, fotografías, cartas y materiales raros, incluyendo algunos trajes de teatro— celebrarán la trayectoria de una diva que simbolizó la belleza y la feminidad en el Museo de la Academia de Los Ángeles.

Del 8 de abril al 26 de julio, la Cinémathèque Française de París presentará “Marilyn Monroe Cumple 100 Años!”, una muestra que trasciende los clichés y narra la carrera de Marilyn a través de películas, fotografías y carteles.

También esta primavera, se lanzará desde Hollywood una experiencia de viaje inmersiva con salas multisensoriales, fotografías en 3D, recuerdos únicos y contenido interactivo para sumergirte en la vida y la leyenda de Marilyn, protagonista de películas icónicas como "Con faldas y a lo loco", "Los caballeros las prefieren rubias" o "Una Eva y dos Adanes".

Nacida en una familia disfuncional, inicialmente aspirante a modelo, Marilyn comenzó a brillar cuando fue descubierta por el actor Ben Lyon con tan solo veinte años. Monroe llegó a encarnar el arquetipo de la femme fatale y la libertad sexual, en una época en la que la sociedad luchaba por liberarse de las limitaciones del viejo mundo.

Su vida será el centro de atención de "Marilyn: 100 años de leyenda", un espectáculo teatral y musical en Crazy Cogs, Londres, en abril, en el que su doble e imitadora, Suzie Kennedy, dará vida a la actriz. Y también hay una colaboración con Pantone, la empresa que creó un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas: las celebraciones acaban de comenzar con el debut de la Pantone Marilyn Monroe Collection Palette, una gama de colores diseñada para capturar las diferentes facetas de la identidad de la diva con tonos evocadores como Star White y High Risk Red.

El volumen conmemorativo era imprescindible: en colaboración con Marilyn Monroe Estate, "Marilyn Monroe 100" es la única publicación oficial de fotografía creada para conmemorar el centenario. Hojeando sus páginas, se pueden admirar las obras de los grandes fotógrafos que colaboraron con Marilyn: desde André de Dienes, Joseph Jasgur y Bernard of Hollywood, quienes revelaron las primeras imágenes de una jovencísima Norma Jeane Mortenson, hasta John Florea y Philippe Halsman, autores de retratos promocionales de una actriz en ciernes.

Eve Arnold, Elliott Erwitt, Bruce Davidson y Henri Cartier-Bresson la inmortalizaron en los sets de algunas de sus películas más famosas; Cecil Beaton y Richard Avedon capturaron su seductora belleza; y fotografías íntimas de Alfred Eisenstaedt, Sam Shaw, George Barris y Milton Greene revelan otra faceta del ícono de Hollywood.

El volumen concluye con "The Last Sitting" de Bert Stern, junto con imágenes recientemente redescubiertas de una Marilyn radiante y sonriente, tomadas por Allan Grant durante una sesión fotográfica para la revista Life y publicadas originalmente dos días antes de la muerte de la estrella. (ANSA).