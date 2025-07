Cine: El cine se moviliza contra la carestía en Gaza

Entre ellos, Riccardo Milani, Alberto Barbera, Giulio Base, Chiara Sbarigia, Ricky Tognazzi y Dario D'Ambrosi.

La idea surgió de una charla con más de 500 miembros, "Viva el cine italiano", para decir basta a la indiferencia.

"Todos los días vemos imágenes que no queremos ver, que nos quitan el sueño. Rostros de niños, madres, padres: víctimas inocentes de una guerra devastadora. Todas las guerras son brutales, y cada día vemos cómo su crueldad se inflige incluso a civiles indefensos. No podemos permanecer indiferentes. No podemos acostumbrarnos al horror. Pero ahora nos enfrentamos a otro horror: la sentencia de muerte por hambre y sed que aguarda a una población de niños, mujeres y ancianos. Es inaceptable. Es inhumano. No podemos permanecer indiferentes. Apelamos a la humanidad que nos queda. Debemos reaccionar. Es hora de decir, todos juntos: ­Basta!", reza la publicación, acompañada de una de las muchas y dramáticas fotos de Ansa que llegan estos días desde Gaza y que dan testimonio de la terrible crisis alimentaria.

Un "bombing social" compartido a las 12:30 hora italiana y replicado en diversas plataformas, tanto personales como institucionales. (Ansa).