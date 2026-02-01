Cine: El documental "Melania" recauda más de US$8 millones en taquilla

La historia de los 20 días previos a la investidura de Donald Trump recaudó más de 8 millones de dólares durante el fin de semana, un récord de diez años para una película de no ficción.

El público fue claramente fiel, a diferencia de la crítica, que fue implacable en su mordaz tratamiento del documental de Brett Ratner. El 89% de los espectadores declaró a Cinemascore que "sin duda" lo recomendaría, mucho más que cualquier otra película.

Según Deadline, la asistencia fue comparable a la de una película de temática religiosa: 72% mujeres, y dos tercios de los espectadores mayores de 55 años. La audiencia en Rotten Tomatoes es del 99%, mientras que la crítica le dio una calificación del 6%.

El documental sobre Melania está teniendo un éxito especial en el sur de Estados Unidos (un 12% por encima de la media).

Cinemark Palace 21 en Boca Ratón, Florida, es la sala con mayor recaudación hasta la fecha, con más de 10.000 dólares. Sin embargo, las salas de Nueva York y Los Ángeles estaban vacías.

El desglose demográfico es el siguiente: 74% blancos, 11% latinos/hispanos, 4% negros, 4% asiático-americanos y 7% nativos americanos/otros.

En vísperas de su estreno, las estimaciones de taquilla habían sido más modestas: entre 3 y 5 millones de dólares.

Amazon pagó 40 millones de dólares para producir la película, de los cuales 28 millones, según el Wall Street Journal, fueron para la señora Trump.

"Melania" marca el regreso de Ratner a la dirección tras las acusaciones de acoso sexual de 2017 que lo marginaron en Hollywood. El director pronto dirigirá la cuarta entrega de su franquicia "Rush Hour" para Paramount, aparentemente a petición de la Casa Blanca. En el estreno de la película en el Centro Trump-Kennedy, la propia Melania anunció que se estrenará una docuserie sobre su vida "en los próximos meses". (ANSA).