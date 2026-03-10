Cine: "El guardián" indaga sobre deportados en México "varados en un limbo"

Esta coproducción hispano-mexicana, que ganó el premio a la Mejor Opera Prima en el Festival Morelia, explora además de la migración, la explotación laboral y el crimen organizado.

Lo hace a través de Basilio Moncada, contratado para cuidar una playa desierta en Baja California.

La directora lo conoció al grabar su tercer documental, "Una corriente salvaje" (2018), sobre dos pescadores, y cuando llegó a esa playa tras un largo viaje para rodar a una familia encontró en su lugar a Basilio Moncada.

Tras realizar el documental en su memoria quedaron algunas situaciones como las conversaciones de Basilio con el patrón, "Una manera muy sencilla para hablar de la diferencia de clases en México" y que decidió utilizar para "El guardián".

Este es su primer largometraje de ficción y también para Basilio fue la primera vez que actuaba en un film y lo hizo interpretando su propia vida, acompañado en el reparto por el actor Gerardo Trejoluna.

"Quise entender por qué una persona no se va de la playa a pesar de que todo va en contra suyo. Al principio no entendía por qué se quedaba aunque el patrón no le pagara", señala Ibáñez.

La directora investigó sobre los deportados, quienes "Cuando cruzan a México no tienen asideros porque salieron jóvenes y quedan varados en un limbo. Sin que fuera una película sobre la deportación, sí quise añadir una capa más".

En la cinta también se aborda el hecho de que "Las clases existen dentro de la misma clase" a través de un amigo pescador que pertenece a la clase de Basilio "pero que se siente por encima de él", señala.

A Ibáñez le gustaría que la cinta "Refleje que la vida no siempre es oscura" pues "Alguien con un pasado durísimo como Basilio tiene un gran amor por la vida y hay mucha luz en él".

