Cine: El nuevo James Bond ya tiene director y guionista

La película será la número 26 de la popular franquicia inspirada en las novelas de Ian Fleming y la primera desde que los productores de toda la vida, Barbara Broccoli y Michael Wilson, cedieron sorpresivamente el control creativo al estudio de Jeff Bezos en febrero por US$1000 millones.

Durante meses después de ese impactante anuncio, todo parecía estar paralizado, hasta que a finales de junio se anunció la incorporación del director de Dune.

Ahora, con la llegada de Knight (que además de la serie de gánsteres irlandeses de Birmingham también es responsable de See para Apple TV+, SAS Rogue Heroes y This Town para la BBC, A Thousand Blows para Disney+ y All the Light We Cannot See para Netflix), el tiempo apremia, y el siguiente paso será elegir al protagonista para su estreno en cines en 2028 como muy pronto.

Cualquier fecha anterior, señala Variety, sería imposible dada la envergadura de la película.

La última película de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, se estrenó en 2021, poniendo fin a la etapa del actor británico como 007, que comenzó en 2006 con Casino Royale. Amy Pascal y David Heyman, quienes producirán la próxima película con Tanya Lapointe como productora ejecutiva, han prometido un Bond "nuevo, pero tradicional".

Se buscan actores británicos menores de 30 años, y entre los nombres más mencionados se encuentran Tom Holland y Harris Dickinson.

Aaron Taylor-Johnson, considerado uno de los favoritos hasta hace poco, ahora se dice que es demasiado mayor (35) para el nuevo rumbo que pretende tomar la franquicia. Jacob Elordi, a pesar de ser australiano, también ha sido mencionado.

Otros posibles candidatos, como Taron Egerton y Henry Golding, han declarado públicamente que no están interesados ni son aptos para el papel: Egerton dijo que era "demasiado caótico" para interpretar a 007, mientras que Golding mencionó la presión cultural inherente al personaje creado originalmente por Fleming.

Mientras tanto, en febrero, el propio Bezos intervino, preguntando en una encuesta informal en Instagram a quién querrían sus casi siete millones de seguidores para el papel del legendario espía amante de los martinis, las mujeres hermosas y los Aston Martin.

A la espera de una decisión, el nuevo James Bond está a punto de debutar, no en la gran pantalla, sino en el mundo de los videojuegos: 007: First Light, previsto para 2026 en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Desarrollado por IO Interactive (los creadores daneses de Hitman), el juego explora los inicios del agente 007, ofreciendo una reinterpretación contemporánea del mito. (ANSA).